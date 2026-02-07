La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones

Fue un caso que conmocionó Oviedo y que ahora, casi siete años después de que se cerrase judicialmente, da una nueva vuelta de tuerca. El Tribunal Supremo acaba de dictar un auto en el que admite a trámite un recurso referido a la disputada herencia de dos hermanos, vecinos del número 4 de la céntrica calle Santa Clara de Oviedo, a los que en 2019 la Policía encontró momificados dentro de su casa. Llevaban cuatro años muertos. Sus sobrinos tuvieron que pagar más de 220.000 euros para liquidar el Impuesto de Sucesiones en Asturias y empezaron una carrera judicial contra el Principado. Los magistrados entienden ahora que el pago podría haber estado prescrito al haber muerto los protagonistas de la herencia años antes de que se tramitara la liquidación.

Los hechos que empezaron esta batalla judicial contra uno de los tributos más controvertidos del Principado tuvieron lugar en noviembre del año 2019. Fue entonces cuando los vecinos de un edificio situado tras el teatro Campoamor dieron la voz de alarma y avisaron a la Policía de que necesitaban entrar en el séptimo piso del bloque para reparar una fuga de agua. Nadie se esperaba lo que se encontraron dentro. En la vivienda estaban los cadáveres los dos hermanos solteros de 71 y 67 años a los que nadie había echado en falta y que, según la investigación posterior, llevaban cuatro años fallecidos dentro del inmueble.

Desde un primer momento la Policía Nacional descartó que las muertes fueran violentas. El hombre era arquitecto y, además del piso compartido con su hermana, tenía un estudio en la sexta planta del mismo inmueble. Los sobrinos, ahora herederos, aseguraron entonces que no habían logrado en los últimos tiempos contactar con sus familiares. “Pensábamos que estaban en alguna de sus casas en Cádiz o Madrid porque solían viajar mucho”, confesaban algunos familiares en su momento en el Tanatorio.

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias no les dio la razón y desestimó su recurso.

El Principado quiso entonces cobrar el Impuesto de Sucesiones. Y empezó la batalla legal al entender los herederos que el plazo para cobrar el tributo había prescrito al haber muerto sus tios años antes de que se iniciara el expediente. Los primeros pasos judiciales fueron infructuosos para los intereses de los demandantes. La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias no les dio la razón y desestimó su recurso.

Ahora el Supremo admite a trámite el recurso haciendo hincapié en que por orden del juzgado de instrucción número 2 de Oviedo en el certificado de defunción se incluyó como fecha de la muerte el año 2015. El Alto Tribunal tiene en cuenta que en el artículo 66 de la Ley de Sucesiones y Donaciones en la que se entiende que a los cuatro años prescribe el derecho de la administración “para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación”.

Los magistrados entienden que en este caso existe interés casacional (es decir: este caso se debe estudiar para sentar jurisprudencia para futuros casos similares porque tiene un gran impacto social), y admite a trámite la demanda. Lo que se pretende decidir ahora en un caso que estudiará la Sala Segunda es “determinar si el momento del devengo del impuesto sobre sucesiones y donaciones debe fijarse el día del fallecimiento del causante o el día de la inscripción”.