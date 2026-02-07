Doña Gontrodo aliña la cocina con música

En el IX Gran Capítulo de la única cofradía gastronómica íntegramente femenina de Asturias, y de la que se tiene constancia en España, el cantante Rodrigo Cuevas hizo un llamamiento «a defender la gastronomía y la cultura asturiana». En el acto, que se celebró en el salón de actos del Ridea (Real Instituto de Estudios Asturianos), la cofradía de Doña Gontrodo nombró Caballero honorario de la entidad al músico, Cofrade de honor a María Jesús Gil, de Casa Fermín, y Empresa destacada de 2025 a la tinetense Cárnicas Arango.

Rodrigo Cuevas, que reconoció que «siempre» se sintió «más cómodo entre les muyeres que entre los homes porque fueron las que meyor me trataron en la vida», animó a los asistentes a «fartucase». Añadió que «nuestros vecinos con llinguas propias no se avergüenzan de ellas y no vemos que en una pulpería se ponga ‘pulpo a la feria’ y aquí vemos auténticos crímenes contra la cultura propia, que es la llingua asturiana también, de la que hay que sentirse orgullosos». «La cultura asturiana es un pack indivisible», subrayó el cantante, que comentó que conoció «a Gontrodo (Petri) por una novela de Pilar Sánchez Vicente».

María Jesús Gil, Rodrigo Cuevas y Agustín Menéndez. / Irma Collín

La cofradía gastronómica de Doña Gontrodo, indicó, «es la única solo de muyeres cuando las que siempre cocinaron en casa fueron les muyeres... Cómo nos gusta a los homes ser los protagonistas...», dijo, provocando las risas entre el público. En su discurso trasladó que «tendría que ser al revés, todas cofradías que sean de muyeres y que estuviésemos hablando de la única de homes de toda España», apuntó.

La nueva Cofrade de honor de la entidad ovetense, María Jesús Gil, que está al frente del centenario restaurante familiar ovetense «Casa Fermín», asumió el nombramiento «como un compromiso, de apoyar, defender y difundir los valores que representáis, y de seguir creyendo en la gastronomía como un puente entre personas, territorio y generaciones». «Gracias de corazón por el reconocimiento y por permitirme formar parte de la gran familia de la cofradía de Doña Gontrodo», dijo la nieta de los fundadores del establecimiento, que abrió sus puertas en 1924 en El Fontán.

María Jesús Gil, jefa de sala del local, que dirige junto a su esposo, Luis Alberto Martínez, y en el que trabaja también la cuarta generación, destacó que «esta familia» a la que se une «comparte mucho más que el gusto por la buena mesa». Y sumarse a la hermandad gastronómica es «además de un orgullo y un privilegio que guardaré siempre con especial cariño, una responsabilidad».

Participantes en el desfile. / Irma Collín

Agustín Menéndez, gerente de Cárnicas Arango, recogió el premio a la Empresa del año en el repleto salón de actos del Ridea, en el que se juntaron integrantes de dieciocho cofradías, la mayor parte de Asturias, pero con representación también de Cantabria y Navarra. «Actos como este nos animan a seguir», indicó. Aseguró que sus padres pusieron en marcha el negocio en 1972. Primero fue una carnicería, que después se amplió con una nave en el polígono de La Curiscada. «Seguimos haciendo el producto como hace cientos de años», recalcó Menéndez, que fue durante dieciséis años presidente de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Chosco de Tineo.

Nuevas cofrades

La presidenta de la Cofradía de doña Gontrodo y de la Federación Asturiana de Cofradías Enogastronómicas (Fecoastur), Aránzazu Soto, hizo hincapié en que la hermandad no se centra en algún producto en concreto sino que «reivindica toda la cultura enogastronómica asturiana». En el IX Gran Capítulo se han incorporado tres nuevas cofrades -Berta Avello, María Dolores López y Zarza Casado-a la entidad, que forman doce integrantes.

El concejal de Turismo de Oviedo, Alfredo Quintana, elogió el «trabajo» de la Cofradía de Doña Gontrodo, «en la difusión de la cocina tradicional asturiana y de los productos de nuestra tierra». «Es un orgullo para Oviedo y junto a las restantes cofradías gastronómicas que tienen su sede en esta ciudad desarrollan una labor ejemplar», dijo. Los asistentes al acto participaron después en el desfile, acompañados por la Real Banda de Gaitas «Ciudad de Oviedo», hasta el monasterio de San Pelayo.