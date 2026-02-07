Julio Fernández (The Corvus Clan), organizador del nuevo festival de influencers del Calatrava: «Oviedo acogerá en marzo un evento único en España»

Julio Fernández (Pola de Lena, 1987), conocido en redes sociales como «The Corvus Clan», acumula más de cuatro millones de seguidores entre todas las plataformas y es el organizador de la convención «FanMedia Con», que se celebrará en Oviedo del 20 al 22 de marzo y que esta semana ha sacado a la venta las entradas con precios a partir de 9 euros a través de la plataforma digital oficial.

¿Cómo nace esta idea?

La idea surge tras mucho tiempo creando contenido. Después de catorce años en este mundo me di cuenta de que, aunque nosotros ofrecemos a los seguidores entretenimiento para su disfrute, ellos nos devuelven muchísimo más. Llevo tiempo reflexionando sobre cómo devolver todo eso, y la respuesta pasa por acercar nuestro mundo al suyo. Trasladar esa cultura digital en la que convivimos cada día al plano físico, generar un espacio de encuentro real, sin pantallas de por medio, donde creadores y comunidad podamos relacionarnos de tú a tú y compartir experiencias.

¿Por qué en Oviedo?

Soy asturiano y tengo un arraigo muy fuerte a la tierrina. Aunque durante muchos años podría haberme marchado, decidí quedarme y apostar por esta tierra. Para mí era fundamental que un evento de esta magnitud naciera aquí. Podríamos haberlo hecho en Madrid o en Barcelona, pero desde hace tiempo tenía entre ceja y ceja la idea de crear algo grande, algo potente, en Asturias. Este es nuestro sitio, donde tiene sentido que crezca el proyecto, y siempre lo será.

¿Qué diferencia su propuesta?

Una de las grandes diferencias del evento respecto a otros es que está creado desde dentro del propio ecosistema: es un evento impulsado por creadores de contenido. Aunque yo esté al frente, detrás hay un equipo muy amplio, formado en buena parte por influencers que están apostándolo todo para que este proyecto salga adelante. Hemos sido y seguimos siendo fans de otros creadores, conocemos bien qué espera la gente de sus referentes y qué tipo de experiencias echan en falta. Por eso creemos que en España no existe un evento de cultura digital de esta magnitud. Coincidiendo con el festival lanzamos la plataforma FanMedia, donde los seguidores pueden participar en retos, ganar puntos y canjearlos por experiencias reales, como quedar a tomar un café, ir al cine o compartir actividades con los creadores. De este modo, no planteamos solo un evento presencial de tres días, sino una experiencia viva durante todo el año, con acciones digitales continuas y encuentros físicos que mantienen el vínculo entre creadores y comunidad más allá del festival.

¿Qué aporta al creador de contenido salir del entorno digital y encontrarse cara a cara con su público?

Al final, detrás de cada comentario, de cada like y de cada reacción a nuestros vídeos hay personas. El factor humano es fundamental. Después de años asistiendo a eventos como invitado, te das cuenta de lo que realmente significa ese vínculo cuando alguien se te acerca y te cuenta que tu contenido ha sido importante en su vida. En mi caso, ahora me encuentro con mucha gente que lleva siguiéndome desde hace años, que ha crecido viendo mis vídeos. Leerlo detrás de una pantalla ya emociona, pero vivirlo en persona es impagable.

«Podíamos haberlo hecho en Madrid, pero tenía claro que quería crear algo grande en Asturias»

Reunirá a más de ochenta creadores, ¿alguno que le haga especial ilusión?

Todos y cada uno de los creadores que participan en esta primera edición me hacen una ilusión especial. Algunos porque no los conozco personalmente, pero sigo su trabajo, sus vídeos y sus redes, y me apetece muchísimo verlos no solo como organizador, sino también como fan. Y otros por lo que suponen a nivel personal: reencontrarme con personas con las que grabé hace diez o catorce años, como «Nexxuz» o «Churches», con quienes compartí horas, días y meses de trabajo y a las que hacía mucho tiempo que no veía en persona. Poder vivir ese reencuentro delante del público va a ser muy emocionante. Además, me hace especial ilusión reunir a la comunidad asturiana de creadores de contenido, porque creo sinceramente que somos muchos y muy buenos.

¿Cómo ha cambiado el papel del creador de contenido en los últimos años?

Al principio ni siquiera mostraba la cara; no lo hice hasta alcanzar los 500.000 seguidores y todo se llevaba casi en secreto. Era un terreno complicado. Hoy, sin embargo, todo eso está completamente normalizado. Prácticamente todo el mundo tiene redes sociales, TikTok u otras plataformas, y aunque no se dediquen profesionalmente a ello, muchos comparten contenidos simplemente para contar su experiencia vital. El cambio ha sido enorme, un giro total que además sigue en constante crecimiento.

¿Qué responsabilidad conlleva tener comunidades tan amplias?

La responsabilidad es muy grande. Por mi vocación de maestro siempre he cuidado mucho mis contenidos, intentando que, además de entretener, tengan un componente educativo. Creo que los creadores deben ser conscientes de lo que dicen y muestran. Por eso el evento incluirá talleres para todas las edades sobre uso responsable de las redes y creación de contenido, aprendiendo directamente de los creadores.

¿El creador de contenido está suficientemente protegido a nivel laboral y legal?

A día de hoy los creadores no estamos protegidos. Yo mismo estuve hace dos años a apenas siete horas de que me cerraran todas mis redes sociales por una denuncia falsa; en mi caso, YouTube iba a cerrar cuatro canales y, cuando cae uno, suelen caer todos en cadena. Al final se pudo solucionar, pero con mucho sufrimiento. Vivimos sometidos al algoritmo, que puede decidir en un instante si tu contenido se muestra o desaparece, y también a las propias plataformas, donde puedes pasar de tener millones de seguidores a quedarte sin nada de un día para otro.

El Gobierno anunció la prohibición de acceso a redes sociales a menores de 16 años, ¿cómo les afecta?

Puede afectar, hay muchos usuarios de esas edades. Por eso creo que la clave está en la responsabilidad compartida. El primer control tiene que empezar en casa, con los padres, cuidadores o tutores, que deben acompañar y supervisar el uso que hacen los niños de las redes. Pero no solo ahí, también en los centros educativos debería abordarse este tema, a través de asignaturas, talleres o actividades extraescolares que enseñen un uso responsable de las redes, cómo gestionarlas y cómo desenvolverse en el entorno digital de forma sana y consciente.

Un consejo para aquellos que quieran dedicarse a la creación de contenido digital

Tienes que hacer lo que realmente te guste, atreverte a probar sin miedo, quitarte la careta y mostrarte tal y como eres. La gente tiene que creerte, y eso solo pasa cuando no intentas imitar ni copiar a nadie, cuando apuestas por ideas propias y una voz personal. Y algo fundamental: compaginar siempre la creación de contenido con otras facetas de tu vida, ya sea el trabajo o los estudios, sin abandonarlos. Yo no dejé lo que estaba haciendo hasta tener muy claro que podía vivir de esto, y aun así siempre he procurado no depender de una sola cosa.