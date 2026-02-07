Oviedo aprueba convocar 82 plazas de funcionario en 2026: Estos son los perfiles que busca el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Oviedo reforzará de forma prioritaria las áreas de Licencias y Seguridad Ciudadana con la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, que contempla 82 nuevas incorporaciones, una medida aprobada por la Junta de Gobierno Local dentro de la estrategia del ejecutivo de Alfredo Canteli para fortalecer la plantilla municipal y mejorar la prestación de servicios, un proceso que, según destacó el edil de Personal y primer teniente de alcalde, Mario Arias, «responde a una planificación responsable y realista, orientada a cubrir necesidades estructurales del Ayuntamiento y a avanzar hacia una administración más ágil y eficaz».

La aprobación de esta oferta se acompaña además de una modificación puntual de la Oferta de Empleo Público de 2025, en un movimiento que el equipo de gobierno enmarca en su compromiso de adaptar la estructura municipal a las demandas actuales de la ciudad. El objetivo, subrayan desde el Consistorio, es «consolidar un modelo de administración más dimensionado, eficiente y capaz de ofrecer respuestas en plazos más ajustados a la ciudadanía».

Uno de los ejes más destacados de esta convocatoria es el refuerzo del área de Licencias, considerada estratégica por su impacto directo en la actividad económica y en la vida cotidiana de vecinos y empresas. La incorporación de perfiles técnicos y administrativos permitirá acelerar la tramitación de expedientes urbanísticos, de actividad y de obra, reduciendo demoras y mejorando la coordinación interna entre departamentos implicados.

El Gobierno municipal entiende que agilizar las licencias no solo mejora la relación con el ciudadano, sino que también favorece el emprendimiento, la inversión y la generación de empleo, al ofrecer mayor seguridad jurídica y plazos más previsibles. Esta línea de actuación se alinea con la voluntad de modernizar procedimientos, digitalizar procesos y optimizar recursos humanos en áreas con alta carga de trabajo.

Junto a Licencias, la Seguridad Ciudadana vuelve a situarse como prioridad política y organizativa. La OEP 2026 refuerza los efectivos de la Policía Local y del Servicio de Extinción de Incendios (SEIS), consolidando una estructura que el equipo de gobierno considera esencial para mantener los estándares de seguridad y capacidad de respuesta ante emergencias, con mejor cobertura de turnos.

Los perfiles

En el detalle de plazas de nuevo ingreso, la oferta incluye 4 plazas de técnico de administración general, 1 de abogado consistorial, 1 de arquitecto y 1 de comisario principal. Se suman 1 ingeniero técnico de obras públicas, 3 técnicos de gestión, 1 ayudante de biblioteca y 15 agentes de Policía Local, uno de los bloques más relevantes por su incidencia directa en la seguridad.

También se incorporarán 5 agentes técnicos conductores del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), reforzando el servicio de incendios; 4 técnicos auxiliares; 1 técnico informático; 1 auxiliar de Protección Civil; 1 auxiliar de biblioteca; y 12 auxiliares administrativos, perfiles clave para sostener la tramitación de expedientes, entre ellos los de licencias.

La relación de plazas se completa con 1 profesor de canto, 1 técnico de empleo, 1 analista TIC y otras 5 plazas adicionales de auxiliar administrativo, que amplían la capacidad de gestión interna y de atención al público. Este conjunto de perfiles técnicos, administrativos y operativos configura una base de refuerzo transversal que impacta tanto en la agilidad de los procedimientos como en la prestación directa de servicios.

A estas incorporaciones se añade la promoción interna, con 1 plaza de abogado consistorial, 2 de subinspector de Policía Local, 6 de técnico de apoyo, 1 de agente técnico del SEIS, 1 de subinspector del SEIS y 2 de auxiliar administrativo, además de plazas vinculadas a la Escuela de Música Tradicional. Estos procesos favorecen la carrera profesional y permiten aprovechar la experiencia acumulada en la organización.

Mario Arias hace hincapié en «la apuesta por el empleo público estable y de calidad, así como por el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad», recordando que se contemplan reservas para personas con discapacidad y otros colectivos. El concejal defendió que reforzar la plantilla es clave para sostener servicios públicos de calidad en un contexto de creciente demanda.

Tasa de reposición

Desde el Consistorio se insiste, no obstante, en que las tasas de reposición impuestas por el Gobierno de España siguen limitando la autonomía municipal para ajustar las plantillas a las necesidades reales. El equipo de gobierno reclama su eliminación para que los ayuntamientos puedan planificar recursos humanos con mayor margen de decisión.

El primer teniente de alcalde defendió que «los municipios son la administración más cercana al ciudadano y necesitan herramientas para dimensionar sus servicios con responsabilidad». A su juicio, levantar estas restricciones permitiría responder con agilidad a los retos presentes y futuros.

Con la OEP 2026, el Gobierno de Canteli reafirma su apuesta por una administración moderna, eficaz y orientada al servicio público, apoyándose en más personal para reforzar áreas clave. La prioridad en Licencias y Seguridad Ciudadana resume una estrategia centrada en mejorar la gestión diaria, acortar plazos y garantizar la calidad de vida en Oviedo.