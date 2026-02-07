Una quedada "viral" para tejer reúne a un centenar de aficionados en pleno corazón de Oviedo
El organizador, Diego Varela, valora hacer nuevas convocatorias en algún espacio más grande
Diego Varela llegó y triunfó. Este amante del arte de tejer, que comparte su pasión a través de las redes sociales, consiguió reunir este sábado a unas cien personas en la cafetería Mediafresa, en la calle Carpio, en el Antiguo, en lo que fue la primera quedada viral de esta actividad en la ciudad. «Seguro que hay más», desearon en voz alta algunos asistentes llegados de distintos puntos de Asturias.
La convocatoria de la quedada, celebrada entre las once de la mañana y la una y media de la tarde, se hizo a través de un vídeo que tuvo miles de visualizaciones, consiguiendo llegar a muchos aficionados que encuentran en esta actividad una manera de relajarse y entretenerse al mismo tiempo.
La imagen de tantas personas tejiendo al mismo tiempo atrajo la mirada de curiosos e incluso muchos visitantes que, ensimismados, llegaron a preguntar en el local si esto era una tradición asturiana o algo puntual.
Según coincidieron varios participantes, Varela se comprometió a volver a hacer otra quedada «cuanto antes» y no descarta buscar un escenario más amplio en el que poder reunir a un mayor número de participantes.
