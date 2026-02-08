El Arzobispo ensalza la «bondad y entrega» de Salvador Tejedor

Con la iglesia de la parroquia de la Sagrada Familia de Ventanielles llena de fieles se celebró el funeral por el sacerdote Salvador Tejedor Melero, que falleció el pasado viernes en Oviedo a los 88 años de edad. El último adiós al que fue director espiritual de los colegios de Fomento Peñaubiña y Los Robles y capellán del Hospital Monte Naranco de Oviedo fue presidido por el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

Doce sacerdotes concelebraron el oficio religioso, entre ellos el arcipreste de Oviedo, Roberto José Gutiérrez, el párroco de Ventanielles, Jaime Sanz Santacruz, y el deán de la Catedral, Benito Gallego. En el «abanico de encomiendas» recibidas durante sus 64 años de ministerio sacerdotal, aseguró el Arzobispo, «fue dejando la impronta de su bondad humana llena de entrega y su testimonio sacerdotal tan lleno de celo».

Salvador Tejedor fue, indicó, «el cura bueno que consoló a los enfermos y ancianos en un hospital y que acompañó a los más pequeños en un colegio». También, dijo Sanz Montes, «se supo acompañar en su camino por los amigos del Opus Dei, con quienes trabajó con familias como miembro de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz».

Salvador Tejedor, que nació en Boadilla de Rioseco (Palencia) en 1938 y fue ordenado presbítero en 1962, llegó en 1986 a la diócesis asturiana. Primero, y hasta el año 2003, ejerció como director espiritual de los colegios de Fomento Peñaubiña y Los Robles, una labor, resaltó el Arzobispo, que «recuerdan con gratitud tantos aquí presentes».

Desde 1988 y durante 10 años, fue párroco de Santa María de Vega del Ciego, Santa Eugenia de Casorvida, San Vicente de Columbiello, San Lorenzo de Felgueras y San Claudio de Herías, en Lena, de donde también fue teniente Arcipreste y después Arcipreste entre los años 1994 y 1997. Más adelante, fue integrante de la Comisión de Sacerdotes para Asuntos Económicos y párroco de Santa Eulalia y San Sebastián de Morcín, así como de San Juan de La Piñera y San Pedro de Peñerudes y de La Manjoya.

En los últimos años, hasta 2024, fue el capellán del Hospital Monte Naranco. En el repaso a los 64 años de ministerio sacerdotal, el Arzobispo hizo alusión a los numerosos bautizos celebrados por el sacerdote palentino afincado en Asturias y a las muchas bodas oficiadas durante ese tiempo.

También aludió Sanz Montes, para concluir sus palabras de recuerdo a Salvador Tejedor, a la «fuerza con la que estrechaba mis manos» y la sonrisa con la que le recibía cuando lo visitaba «en el hospital y en la enfermería de la Casa Sacerdotal».

Durante el funeral, el grupo coral Armonía de Gijón interpretó un amplio repertorio, del que formaron parte temas como «Adoramus te, Christe» o «Cerca de ti, Señor». «De ti nace la luz» y «Nascosta rosa» fueron otras de las obras incluidas en la selección musical elegida para el oficio religioso de despedida de Salvador Tejedor en la iglesia parroquial de Ventanielles.

Junto a familiares y allegados, acudieron a dar el último adiós al sacerdote numerosos antiguos alumnos de los colegios Peñaubiña y Los Robles y empleados del Hospital Monte Naranco. Los trabajadores del complejo sanitario ovetense recuerdan a Salvador Tejedor como una persona «muy cercana, muy comprometido» y «siempre pendiente» tanto del personal del hospital como de los pacientes.

Antiguas alumnas del colegio Peñaubiña resaltaron su capacidad de «escucha y ayuda». Dejó una huella profunda en varias generaciones de estudiantes y ofició las bodas de muchos de ellos.