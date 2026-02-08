El crimen de Tatiana Coinac, en Oviedo, protagonista de un documental del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior ha elegido un crimen de Oviedo para explicar cómo la ciencia se convierte en prueba judicial. La serie documental «Desde el Interior» estrena «Evidencia científica», un capítulo centrado en la Policía Científica que toma como hilo conductor el asesinato de Tatiana Coinac, hallada muerta en su piso ovetense en marzo de 2023, que puede verse ya a través de la cuenta de Youtube del ministerio.

El reportaje reconstruye el trabajo de la UDEV y la Brigada Provincial de Policía Judicial de Oviedo, subrayando cómo la inspección ocular, el análisis de vestigios, la genética forense y la tecnología de imagen permitieron interpretar cada indicio y sostener la acusación. A través recreaciones, los especialistas muestran la aplicación del método científico desde la escena del crimen hasta los informes periciales que llegan al juzgado.

El caso conmocionó a la ciudad. Tatiana Coinac, moldava de 44 años, fue localizada sin vida en su vivienda de Teatinos. La investigación apuntó a un exmilitar mierense que había contactado con ella para un encuentro y que terminó detenido semanas después. En 2025, el acusado aceptó 42 años de cárcel por asesinato y agresión sexual, evitando el juicio tras reconocer los hechos.

«Evidencia científica» incide en la coordinación policial y en la necesidad de rigor técnico para ofrecer pruebas objetivas ante la autoridad judicial, como subraya la comisaria general Carmen Solís. El Ministerio refuerza así una serie que acerca al ciudadano el trabajo menos visible de la seguridad pública.

Disponible ya en la web y redes del Ministerio, el episodio conecta un caso ovetense con la trastienda científica de la investigación, recordando que tras cada titular hay horas de laboratorio, coordinación y paciencia profesional que convierten indicios mínimos en certezas procesales sólidas.