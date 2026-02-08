Luis Manuel Rodríguez Alija, alcalde de barrio de Buenavista: "vivimos en una zona privilegiada, la gente que llega a vivir aquí se queda, no se va"

Lleva en Buenavista desde crío así que asumió la alcaldía de barrio como algo natural, una forma de "compromiso" con un barrio al que su familia está ligada desde que su padre, Manolín, fue portero del Real Oviedo. Luis Manuel Rodríguez Alija (1976) tiene a su cargo un territorio que comprende desde el paseo que arranca en la calle Hermanos Pidal hasta el alto de la Buenavista, a la altura de la residencia de estudiantes donde estuvo La Gruta. Trabaja en el sector inmobiliario.

¿De cuándo arranca su vínculo con Buenavista?

De toda la vida, casi. Primero viví en Soto del Rey porque mi padre trabajaba en Renfe, pero venía aquí todos los fines de semana. Luego, con trece o catorce añosya nos establecimos definitivamente en Buenavista.

¿Cambió mucho el barrio desde entonces?

Ha mejorado con nuevas infraestructuras, que han venido a potenciarlo. Donde antes estaba el campo de fútbol, ahora hay un complejo con hotel, las dos alas del Principado y el Palacio de Congresos. El apeadero que hicieron en Llamaquique es muy interesante para Buenavista que, además, está muy cerca del centro.

¿Cuál es el retrato robot del vecindario?

Muy fácil. Es un barrio con gente buena y enclavado en una de las mejores zonas de la ciudad. A los clientes que vienen a comprar a Buenavista siempre les digo que se trata de una zona privilegiada de Oviedo. La mayoría de los vecinos lleva muchos años aquí. Es una zona tranquila, la gente va siendo de edad cada vez más mayor. La gente que llega a vivir a Buenavista se queda aquí, ya no se va.

¿Cómo surgió la propuesta para la alcaldía de barrio?

El Alcalde siempre intenta buscar gente implicada, dispuesta a trabajar por sus vecinos y que tenga trayectoria. Llevo en el partido mucho tiempo y en el barrio prácticamente me conoce todo el mundo. Cuando algún vecino nos plantea una propuesta la hago llegar a los concejales. El compromiso con mi barrio es lo que más me gusta, en este puesto no cobramos un euro.

¿Es buena la relación con los concejales, son receptivos?

Es muy buena, mejor de lo que la gente se puede esperar, pero el trabajo se acumula y a veces las cosas van más despacio de lo que nos gustaría. De todas formas se están dando pasos muy importantes para dar respuesta a las peticiones vecinales, que suelen ser cosas menudas, del día a día, relacionadas con el mantenimiento.

¿A qué se refiere, en qué se va a mejorar?

El Alcalde tiene un gran interés en recuperar la buena labor que se hacía en ese campo y ahora se va a implementar una cuadrilla en cada distrito para mejorar el estado de las aceras, la obra menuda y pequeña. Esa obra de la que te das cuenta cuando pisas una baldosa y te manchas el pantalón porque está suelta. Son actuaciones imprescindibles para la ciudad.

Usted es vecino de toda la vida de la zona. ¿Cómo valora el Calatrava?

Hubo que sacar el campo de fútbol porque con la obligación del público sentado perdía mucho aforo y se optó por hacer en esa parcela el Palacio de Congresos. Muchos arquitectos me dicen que es un edificio muy guapo, pero fuera de escala. Se hizo una infraestuctura que no fue bien. Es una pena pero se puede decir que fracasó.

¿Y ahora?

Después de muchos años de impás, con problemas judiciales y demás, el Ayuntamiento, con la determinación del Alcalde, decidió comprar el edificio pese a los palos en las ruedas de la oposición. Para mí es una decisión muy acertada porque una infraestructura que estaba abandonada va a ser la que revitalice el barrio, es una gran paradoja. Por el dinero que ha costado, con la deuda del IBI pendiente, no se podía correr el riesgo de que lo comprase "un fondo buitre". Gracias a que ahora es propiedad del Ayuntamiento va a venir la Universidad Alfonso X, una iniciativa que creará riqueza en Oviedo. Y el alcalde va a luchar para que sea sede de la agencia estatal de Salud Pública, hace falta que Barbón ayude. Serían trescientos empleos de calidad, algo muy necesario para la buena marcha de una ciudad.

¿Cómo está la asignatura pendiente de la Plaza de Toros?

El Ayuntamiento tiene un proyecto extraordinario y está peleando por él. El problema de la Plaza de Toros es que depende también de otras administraciones porque ahí está Patrimonio con la protección del edificio. El proyecto de una instalación multiusos, tipo Arena, vendría espectacular para la zona, podríamos volver a tener conciertos. Sería una infraestructura buenísima para la zona, como lo ha sido el Palacio de los Deportes para Ventanielles.

¿Y en un plazo más inmediato qué hace falta en Buenavista?

Pequeñas obras. Vamos a pedir unas barandillas en las escaleras de la avenida de Buenavista, son muy necesarias para la gente mayor, para agarrarse porque son un poco difíciles de bajar. Otra cosa que quiero pedir al Alcalde es un poco de luz de Navidad, aquí tenemos una avenida enorme y, si es posible dentro del presupuesto, seguramente tengamos iluminación navideña. También tenemos una propuesta de los vecinos de la urbanización Los Pinos, en el alto de Buenavista, para hacer una acera que les comunique con la ciudad. Es una petición muy razonable para que los vecinos puedan ir andando de su casa a Oviedo sin que suponga un peligro, ya que es un tramo con muchos coches.