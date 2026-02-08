La Manjoya, un aula al aire libre para atletas: la localidad se convierte por un día en un gran circuito de duatlón

La explanada de la calle Tapia de Casariego, en La Manjoya, se transformó ayer por la mañana en un improvisado gran espacio deportivo al aire libre. Desde primera hora, el acceso a la localidad desde el Alto del Caleyo se llenó de bicicletas, zapatillas y mochilas, listo para acoger la quinta edición del Duatlón Cross de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias. La cita reunió a casi un centenar de niños de entre cuatro y quince años llegados desde Oviedo, Corvera, Gijón o Siero, todos con ganas de combinar la velocidad de las piernas con la destreza sobre la bicicleta.

Rodrigo López, cadete del Centro Asturiano de Oviedo, debutaba en esta prueba que ya cumple cinco años de trayectoria. «Este mes me federé y quiero empezar a competir para rodarme. Entreno seis días a la semana por el Centro Asturiano para correr y La Manjoya para andar en bici, que llevo haciéndolo desde pequeño», relató con la ilusión que solo un adolescente puede mostrar ante su primer duatlón.

La organización corría a cargo del club APTri-Universidad de Oviedo. Su presidente, Luis Miguel Alzaga, explicó los detalles de la competición: «Organizamos la mayor parte de carreras de juegos escolares; entre la federación y el club organizamos muchas más. Hoy esperamos unos 85 inscritos. Viene gente de muchos concejos de Asturias».

La prueba es un duatlón cross: consiste en correr, bici de montaña y volver a correr. Un circuito para BTT y otro de carrera de cross, con zona de transición donde cambian de correr a la bicicleta. Dependiendo de la categoría, va variando. En el caso de la prueba de este domingo, iba dirigida a las categorías que tenemos, que son de prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete. En resumen, a deportistas con edades comprendidas entre los cuatro y los quince años.

Si algo generó unanimidad fue la idoneidad del escenario de la prueba. «Este sitio es ideal para correr y pedalear sin molestar a nadie, además de facilitar la organización», apuntó Alzaga.

El día acompañó a los pequeños deportistas, que comenzaron la competición a las 10.00 horas y la concluyeron en torno a la una y media de la tarde, momento en que la concejala de Deportes, la también tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Conchita Méndez, entregó los premios a los ganadores de cada categoría. Además de los participantes, numerosos vecinos se acercaron desde la urbanización para disfrutar del espectáculo.

Sacrificio y entrega

«Da gusto ver a los chavales cómo se sacrifican y se entregan», comentó José Álvarez, un espectador declarado fan de los pequeños atletas. «Los hay que corren que se matan», añadió entre risas, mientras los niños se preparaban para la última carrera del día. La Manjoya volvió a demostrar que puede ser, por unas horas, el epicentro del deporte infantil asturiano, donde la emoción se mide en zancadas y pedaladas.