Así nuevo proyecto que generará 90 empleos en un edificio emblemático de Oviedo: actividad las 24 horas y alta cualificación

Una vez confirmada la llegada de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), la galería del Calatrava empieza a conocer el nombre de nuevos inquilinos llamados a generar actividad y empleo de calidad. Es el caso del Hospital Veterinario Anicura de Buenavista, que prevé instalar un centro pionero de investigación sobre sanidad animal en 1.200 metros cuadrados de la planta más baja del antiguo centro comercial. La idea de los promotores es trasladar este año su sede en la calle Rafael García Altamira al singular edificio para ampliar progresivamente la plantilla de los 50 empleos actuales hasta los 90 trabajadores de alta cualificación. «Estamos ultimando los pliegos para dotar de actividad empresarial las otras dos plantas tras concluir la cesión de la segunda a la UAX», confirmó ayer el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta.

Cuesta explica que la planta más alta de las tres de la galería, se destinará a sedes de empresas y a la Agencia Nacional de la Salud, si finalmente Oviedo es elegida como sede de este nuevo organismo estatal. Asimismo, señala que la tercera planta (la más baja) albergará equipamientos públicos, entre ellos un centro social integrado para el barrio y servicios comunes, además del hospital veterinario que, por sus características, precisaba de un espacio próximo al parking, el cual actualmente se encuentra cerrado, pero se trabajaba para su apertura con la llegada de un nuevo inversor.

Detrás de este nuevo anuncio hay una operación urbana de largo aliento. En 2024, el Ayuntamiento adquirió por 1,2 millones de euros las tres plantas del fallido centro comercial, un gigante varado cuyo cierre mermó seriamente el pulso del barrio de Cristo-Buenavista, previamente afectado por el traslado del HUCA. Durante años, las persianas bajadas fueron metáfora de un proyecto truncado; ahora, el gobierno que encabeza Alfredo Canteli encaja usos, calendarios y acuerdos para que el edificio deje de ser recuerdo y vuelva a ser presente.

La planta intermedia ya tiene destino. La Alfonso X desplegará en Buenavista sus grados de Medicina y Enfermería, dentro de una implantación académica progresiva que incluye nuevas titulaciones, acompañada de una inversión millonaria. Esa pieza actúa como motor de arrastre para el resto del edificio, pues aspira a captar a miles de alumnos..

Justo debajo, en la tercera planta subterránea, el hospital veterinario encontrará un lugar donde crecer sin salir de Buenavista, el barrio donde ha ocupado varias ubicaciones en el último medio siglo. Se trata de la única veterinaria de Oviedo con servicio de 24 horas, que hunde sus raíces en 1988, cuando el doctor Javier Ruiz Estrada tomó el relevo de una de las primeras consultas de animales de compañía en la ciudad y fundó la Clínica Veterinaria Buenavista. Convertido en hospital en 2012 e integrado en el grupo internacional AniCura en 2018, el centro ha crecido en especialidades, tecnología y personal. La ampliación aprobada por la compañía responde al aumento de casos y a la necesidad de espacios diferenciados y equipamiento avanzado, con obras previstas a partir de 2026 sin perder el vínculo con su barrio de siempre.

Dado el elevado número de clientes, la plantilla de la clínica ha crecido un 10% en el último año y se prevé que en los próximos ejercicios lo haga de manera sostenida en cifras similares, por lo que sus propietarios ven en el Calatrava la oportunidad de incrementar su facturación y servicios sin necesidad de abandonar el barrio.