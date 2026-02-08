Oviedo escucha ofertas para gestionar la hostelería del Palacio de los Deportes: este es el canon anual mínimo que exigen los pliegos

El Ayuntamiento acaba de sacar a concurso la concesión del servicio de barras y ambigús del Palacio de los Deportes, una prestación considerada clave para mejorar la atención al público en esta instalación municipal. El plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 23 de febrero, dentro de un procedimiento que regulará la explotación del servicio durante un periodo inicial de dos años, con posibilidad de prórrogas anuales hasta un máximo de cinco, con un canon minimo de 20.000 euros al año.

La concesión incluye la gestión de siete zonas de bar distribuidas entre la planta baja y la planta segunda del recinto, además del apoyo de catering en espacios como las salas VIP y Antepalco. La actividad se limita exclusivamente a eventos deportivos y se enmarca en el modelo de bar-cafetería, con venta de bebidas y alimentos ligeros o de preparación sencilla, sin cocina caliente y con normas estrictas en materia de seguridad.

Este servicio resulta especialmente demandado en citas de gran afluencia, como los partidos del Oviedo Baloncesto y otras competiciones que reúnen a numeroso público. En la actualidad, muchos asistentes se ven obligados a salir al exterior del recinto para consumir, recurriendo a establecimientos de los alrededores ante la falta de una oferta estable dentro del Palacio.

La licitación, que se suma al concurso abierto por el Ayuntamiento a operadores para organizar hasta 25 eventos no deportivos al año en el Palacio, busca cubrir esa carencia, mejorar la comodidad de los usuarios y reforzar la experiencia de quienes acuden a eventos deportivos. Con esta medida, el Ayuntamiento pretende optimizar el funcionamiento del equipamiento y mejorar su servicio al ciudadano.