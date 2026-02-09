Atención conductores: los desfiles de carnaval de varios colegios provocarán cortes de tráfico en Oviedo

Con las celebraciones de carnaval a la vuelta de la esquina, la Jefatura de la Policía Local de Oviedo informó de varios cortes de tráfico y cambios en las líneas de TUA que se producirán el próximo 12 de febrero por los desfiles del Colegio Público Villafría de Otero y del Colegio Público de Colloto.

El Desfile de Carnaval del Colegio Público Villafría de Otero recorrerá las calles Gaspar García Laviana, Emigrante y San Melchor García Sampedro; la Jefatura prevé cortes y restricciones de tráfico entre las 11.00 y las 11.45 horas tanto en las vías del recorrido como en las adyacentes —especialmente en Rafael Fernández, Muérdago y Emigrante—, reabriéndose la circulación a medida que avance la comitiva. Las paradas de bus urbano TUA situadas en las vías afectadas y adyacentes podrían verse afectadas puntualmente en dicho periodo de tiempo.

El Desfile de Antroxu del Colegio Público de Colloto partirá del centro por el Camino de las Escuelas y discurrirá por Pepín Rodríguez, La Ería, La Caleyuca, el parque infantil Rafael Cuartas y las calles Luis Suárez Ximielga, Camino Real y de nuevo Pepín Rodríguez hasta regresar al colegio. Durante el desfile se prevén cortes y restricciones de tráfico entre las 12.30 y las 13.30 horas tanto en las vías del itinerario como en las adyacentes, reabriéndose la circulación a medida que avance la comitiva. Al igual que ocurre con el otro desfile, también podrían registrarse afecciones puntuales en las paradas del bus urbano de TUA de la zona.