Atención conductores: los desfiles de carnaval de varios colegios provocarán cortes de tráfico en Oviedo
La Jefatura de la Policía Local informó de las incidencias que provocará el próximo 12 de febrero las celebraciones del Colegio Público Villafría de Otero y del Colegio Público de Colloto
Con las celebraciones de carnaval a la vuelta de la esquina, la Jefatura de la Policía Local de Oviedo informó de varios cortes de tráfico y cambios en las líneas de TUA que se producirán el próximo 12 de febrero por los desfiles del Colegio Público Villafría de Otero y del Colegio Público de Colloto.
El Desfile de Carnaval del Colegio Público Villafría de Otero recorrerá las calles Gaspar García Laviana, Emigrante y San Melchor García Sampedro; la Jefatura prevé cortes y restricciones de tráfico entre las 11.00 y las 11.45 horas tanto en las vías del recorrido como en las adyacentes —especialmente en Rafael Fernández, Muérdago y Emigrante—, reabriéndose la circulación a medida que avance la comitiva. Las paradas de bus urbano TUA situadas en las vías afectadas y adyacentes podrían verse afectadas puntualmente en dicho periodo de tiempo.
El Desfile de Antroxu del Colegio Público de Colloto partirá del centro por el Camino de las Escuelas y discurrirá por Pepín Rodríguez, La Ería, La Caleyuca, el parque infantil Rafael Cuartas y las calles Luis Suárez Ximielga, Camino Real y de nuevo Pepín Rodríguez hasta regresar al colegio. Durante el desfile se prevén cortes y restricciones de tráfico entre las 12.30 y las 13.30 horas tanto en las vías del itinerario como en las adyacentes, reabriéndose la circulación a medida que avance la comitiva. Al igual que ocurre con el otro desfile, también podrían registrarse afecciones puntuales en las paradas del bus urbano de TUA de la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
- Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
- Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
- El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
- Los pasillos rodantes del HUCA ya funcionan: así fue la inauguración de una actuación 'que nos transporta hacia el futuro