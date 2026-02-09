Benito Gallego, dean de la Catedral de Oviedo: «El Sudario debería estar en una cámara con gas argón»

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge mañana a las 19.30 horas un acto dedicado al Santo Sudario de la Catedral de Oviedo, una de las reliquias más antiguas y veneradas del cristianismo, con motivo del nacimiento de ASDO, una nueva asociación que persigue su protección y conservación. El encuentro busca acercar al público la dimensión histórica y religiosa del Sudario y los retos actuales para su difusión.

Uno de los protagonistas del acto será el Deán de la Catedral, el canónigo Benito Gallego, representante del Cabildo en la Asociación, presidida por el oncólogo Ángel Jiménez Lacave. Gallego, penitenciario del templo desde hace cinco décadas, cumplidas el pasado 12 de diciembre, ha sido recientemente elegido por cuarta vez presidente del Cabildo catedralicio.

El sacerdote, natural de Villamoratiel de Las Matas (León), ordenado en el año 1965, estima que cualquier iniciativa relacionada con el Sudario debe entenderse desde una idea clave: «Tiene mucha historia compartida con la ciudad y es necesario protegerlo y conservarlo».Se muestra optimista ante el nacimiento de la asociación y espera que sea un modo de potenciar las investigaciones científicas sobre el Sudario que comenzaron a finales de los años 80.

«Con el paso del tiempo surgió la necesidad de crear una entidad que diera continuidad a esos estudios, apoyara su difusión y colaborara con el Cabildo en tareas que exceden sus posibilidades. Así nació la Asociación del Sudario de Oviedo (ASDO)», explica el clérigo, que antes de llegar a Asturias ejerció su ministerio en diversas parroquias de la Babia leonesa y Santa María del Páramo y en 1975 se doctoró en Teología por la Universidad de Navarra. Meses después, por oposición, obtuvo la canonjía de Penitenciario de la Catedral, cargo de carácter vitalicio.

«Para garantizar una colaboración armónica, se consideró conveniente que un canónigo formara parte de la asociación y fui yo quien se integró en la junta directiva de ASDO, actuando como nexo entre la investigación científica y la institución eclesial», señala.

La Catedral de Oviedo vive ahora un momento de expansión, ligado a la proliferación del turismo religioso en la ciudad. «Los visitantes aumentan, pero el templo no debe convertirse en un museo. Es importante mantener el culto, favorecer un clima de recogimiento y ofrecer una acogida amable a peregrinos y grupos procedentes tanto de Asturias como del extranjero», señala el canónigo.

La Catedral, explica, sigue siendo un espacio activo: acoge celebraciones ordinarias, catequesis parroquiales y celebraciones litúrgicas de sacerdotes llegados de otros países, como Polonia, sin interferencias y en un ambiente de respeto y silencio, tanto en la nave principal como en la Cámara Santa, donde se guarda actualmente el Santo Sudario.

Uno de los ejes centrales del coloquio será precisamente la conservación del paño que cubrió el rostro de Cristo. Hace años se dio un paso importante para mejorar sus condiciones, pero estudios recientes del grupo de investigación advierten de la necesidad de ubicarlo en una cámara con gas argón. Actualmente, el Sudario se mantiene en una vitrina con gas inerte (nitrógeno), instalada en 2014.

«Los expertos consideran que el argón ofrecería mejores garantías para un tejido extremadamente antiguo y con restos de sangre, cuya preservación se piensa en términos de siglos», resalta Benito Gallego.

La principal dificultad para realizar el cambio es económica: cambiar la vitrina, implantar el nuevo sistema y mantenerlo requiere recursos importantes. En este contexto, ASDO pretende apoyar al Cabildo, tanto en la búsqueda de soluciones técnicas como en la obtención de medios para llevarlas a cabo.

Objeto histórico

El acto de mañana se plantea como una oportunidad para informar, dialogar y sensibilizar sobre el valor del Santo Sudario: no solo como reliquia de profunda significación religiosa, sino también como objeto histórico.

Aunque el Sudario es cada vez más conocido, aún persiste cierto escepticismo sobre su autenticidad. Benito Gallego afirma que el conocimiento progresivo de los datos históricos, la documentación conservada en los archivos, las investigaciones científicas y las coincidencias con la Síndone de Turín han reforzado de forma notable su convicción sobre la autenticidad de la pieza de tela.

«Debemos mirar al Sudario con rigor, respeto y responsabilidad de futuro», resalta el deán de la Catedral, que como penitenciario es, en nombre del Obispo, el confesor de la Diócesis, con competencia para absolver casos especialmente delicados. «Tenemos un confesionario específico, visible, con horario diario, aunque yo confieso absolutamente de todo», explica, destacando la dimensión pastoral de su labor más allá de funciones administrativas o ceremoniales.