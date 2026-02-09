La Caja de las Letras recibe el legado in memoriam del historiador y jurista Rafael Altamira, miembro destacado del Grupo de Oviedo
La nieta del impulsor de la Extensión Universitaria, al que la Universidad ovetense otorgó el pasado verano su Medalla de Oro a título póstumo, asistirá al acto en el Instituto Cervantes
La Caja de las Letras del Instituto Cervantes acoge este martes 10 de febrero, a las 12 h, el legado in memoriam de Rafael Altamira (Alicante, 1866 - Ciudad de México, 1951), jurista, historiador, pedagogo y una de las figuras destacadas del regeneracionismo español.
Rafael Altamira es una figura fundamental en la historia de la Universidad de Oviedo, donde ejerció como catedrático de Historia del Derecho entre 1897 y 1909. Formó parte del denominado Grupo de Oviedo, junto a otros destacados intelectuales ligados a la institución académica, impulsó la Extensión Universitaria en 1898 y fue reconocido por su labor americanista.
El pasado mes de julio, tras la inhumación de los restos mortales de Rafael Altamira en febrero de 2025 en la localidad alicantina de El Campello, junto a los de su esposa, Pilar Redondo, repatriados ambos desde México, donde fallecieron en el exilio, la Universidad de Oviedo reconoció su legado a título póstumo, junto a los de Fermín Canella y Gustavo Bueno, otorgándoles su Medalla de Oro.
El acto del Instituto Cervantes coincide con el aniversario del nacimiento de Rafael Altamira, en el marco del Año Altamira, que impulsa el Ayuntamiento de El Campello. En él participarán Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; Juan José Berenguer, alcalde de El Campello (Alicante), y María Luz Altamira García-Tapia, nieta del homenajeado. La Universidad de Oviedo estará representada por Marta Mateo, vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural.
Una vez depositado su legado en la Caja de las Letras, se presentará el libro "Rafael Altamira y Cervantes", con la intervención de Luis García Montero; Eva Valero Juan, catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante, e Ignacio Ramos Altamira, doctor en Filosofía y Letras y bisnieto de Rafael Altamira.
