Canteli, sobre los trabajos arqueológicos en La Vega: "Ojalá hubiera 18 palacios, pero de momento no hay nada"

“Ojalá aparezcan 18 palacios en La Vega”. Con esa expresión, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, fijó su posición sobre el debate abierto en torno a la posible existencia de restos históricos en el subsuelo de la antigua fábrica de armas. El regidor realizó estas declaraciones antes de participar en la presentación del programa de charlas de la Asociación de Empresa Familiar en el IES La Ería, y en ellas también cargó contra la situación del viejo HUCA, en El Cristo —que calificó de “vergüenza”— y enmarcó los nuevos usos del Calatrava en la estrategia municipal de reactivación de actividad.

En relación con La Vega, y tras la insistencia del PSOE en la necesidad de realizar excavaciones arqueológicas ante la hipótesis de que puedan existir restos vinculados al Palacio de Alfonso II, Canteli se mostró favorable a proteger cualquier hallazgo, pero pidió prudencia. “Si aparece algo, habrá que respetarlo”, señaló, para añadir que esos posibles vestigios deberían “cuidarse, exponerse y hacer que los vea mucha gente, incluso a nivel internacional”. Al mismo tiempo, rebajó las expectativas y apeló al criterio profesional: “En estos temas hay que escuchar a los técnicos, a los que conocen estos asuntos, no a quienes hablan sin saber lo que hay”. Según indicó, los trabajos realizados apuntan a que “aparentemente no hay nada”, aunque insistió en que “ojalá lo haya”.

El tono fue mucho más duro al abordar la situación de El Cristo. Ante el anuncio del Principado de que prevé licitar este mes la redacción del plan especial para el ámbito del viejo HUCA, el alcalde expresó su desconfianza respecto a los plazos: “Llevan muchos años diciendo que va a ser este mes, el otro y el otro”. Canteli se preguntó por la situación del contrato de derribos, cifrado en más de cuatro millones de euros, y por qué se paralizó tras iniciarse las obras: “¿En qué situación está ese contrato para tirar los edificios? ¿Por qué se paralizó?”. Vinculó este bloqueo con el deterioro del entorno y con la presencia de servicios universitarios en la zona, y resumió su valoración con una frase tajante: “Es una vergüenza”.

Sobre el Calatrava, el regidor aludió a la implantación de nuevos usos en espacios ya definidos dentro de la galería del antiguo centro comercial. Habló de actuaciones “en la planta de abajo, con acceso directo”, en referencia a los equipamientos previstos, como el hospital veterinario 24 horas, dentro de la estrategia municipal para consolidar el edificio como foco de actividad académica, empresarial y de servicios en Buenavista.

Noticias relacionadas

Aunque las declaraciones se produjeron en un contexto previo a un acto de carácter educativo, centrado en acercar a los estudiantes la realidad de la empresa familiar y su papel en el tejido productivo, el alcalde aprovechó la atención mediática para posicionarse sobre algunos de los principales frentes urbanísticos abiertos en Oviedo. Entre el “ojalá aparezcan” en La Vega, la apelación a los técnicos y el “es una vergüenza” sobre El Cristo, Canteli combinó cautela patrimonial con una crítica directa a la gestión de los tiempos en uno de los grandes ámbitos pendientes de la ciudad.