El IES Monte Naranco presenta su proyecto de FP distinguido

El IES Monte Naranco acogió la presentación del proyecto FP Smart Track, que desarrollará una plataforma digital, con soporte web y móvil, destinada a facilitar la gestión y el seguimiento de las prácticas del alumnado en las empresas. Esta iniciativa de innovación educativa fue seleccionada en la IX Convocatoria de Ayudas Dualiza, impulsada por CaixaBank y la asociación FP Empresa, que se desarrollará en colaboración con el IES Julián Marías de Valladolid.

Al acto asistieron María Díaz, directora del instituto Monte Naranco, y Mar Martínez, directora del Centro de Innovación y Formación de FP del Principado