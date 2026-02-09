Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El IES Monte Naranco presenta su proyecto de FP distinguido

La iniciativa FP Smart Track se desarrollará este curso en colaboración con el IES Julián Marías de Valladolid

Asistentes a la presentación del proyecto del IES Monte Naranco.

Elena Peláez

Oviedo

El IES Monte Naranco acogió la presentación del proyecto FP Smart Track, que desarrollará una plataforma digital, con soporte web y móvil, destinada a facilitar la gestión y el seguimiento de las prácticas del alumnado en las empresas. Esta iniciativa de innovación educativa fue seleccionada en la IX Convocatoria de Ayudas Dualiza, impulsada por CaixaBank y la asociación FP Empresa, que se desarrollará en colaboración con el IES Julián Marías de Valladolid.

Al acto asistieron María Díaz, directora del instituto Monte Naranco, y Mar Martínez, directora del Centro de Innovación y Formación de FP del Principado

El desgarrador adiós de la madre de la joven de 21 años modelo de la Pasarela Campoamor: "Los recuerdos vivirán siempre en mi retina"

El día que Bad Bunny visitó Oviedo y fue expulsado de un salón de belleza porque pidió hacerse las uñas: "¿En qué año estamos? ¿en 1960?"

El IES Monte Naranco presenta su proyecto de FP distinguido

El plan especial que diseñará el futuro del principal agujero negro urbanístico de Oviedo saldrá a concurso este mes

