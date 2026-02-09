El IES Monte Naranco presenta su proyecto de FP distinguido
La iniciativa FP Smart Track se desarrollará este curso en colaboración con el IES Julián Marías de Valladolid
Oviedo
El IES Monte Naranco acogió la presentación del proyecto FP Smart Track, que desarrollará una plataforma digital, con soporte web y móvil, destinada a facilitar la gestión y el seguimiento de las prácticas del alumnado en las empresas. Esta iniciativa de innovación educativa fue seleccionada en la IX Convocatoria de Ayudas Dualiza, impulsada por CaixaBank y la asociación FP Empresa, que se desarrollará en colaboración con el IES Julián Marías de Valladolid.
Al acto asistieron María Díaz, directora del instituto Monte Naranco, y Mar Martínez, directora del Centro de Innovación y Formación de FP del Principado
