IU acuerda con Urbanismo una actuación "inmediata" y "urgente" en el parque Dolores Medio de Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo alcanzó este lunes un acuerdo con la concejalía de Urbanismo, dirigida por Nacho Cuesta, para llevar a cabo una actuación "inmediata" y "urgente" en el Parque Dolores Medio. "Este acuerdo nos permite dar una respuesta inmediata a esta situación. Es imprescindible actuar ya en un parque muy frecuentado y con problemas evidentes derivados del deterioro y la falta de mantenimiento", señaló Gaspar Llamazares, portavoz de la formación.

La reforma conseguida a partir del pacto de IU con Nacho Cuesta supondrá una intervención centrada en mejoras básicas y necesarias, con especial atención a desagües y drenajes. También se repondrán baldosas y se acometerán otras labores de mantenimiento para garantizar la seguridad y el correcto uso del parque, que cuenta con zona infantil, área de calistenia y algunos espacios verdes.

La formación de izquierdas recordó que esta actuación urgente no sustituye la remodelación integral del parque, comprometida por el equipo de gobierno en el marco del acuerdo presupuestario alcanzado con su grupo para 2026. "Hablamos de un lavado de cara necesario ahora, pero también hay pendiente una reforma en profundidad que debe llegar y sobre la que estaremos vigilantes", concluyó Llamazares.