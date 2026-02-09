Contra todo pronóstico, la juventud lee: Asturias confirma el boom lector con un club de lectura que ya tiene lista de espera

El amor por los libros vive un momento de esplendor en Asturias. Hay una generación que está más enganchada a la lectura que nunca, solo que lo hace de forma distinta y en comunidad. Para muchísimos jóvenes de hoy, leer no es algo que se haga en silencio y en solitario, sino que se celebra y se comparte con entusiasmo. La lectura se ha transformado en un fenómeno colectivo. Así mismo, la Librería Cervantes se adapta a esta nueva masa de lectores, convirtiéndose en un auténtico foco cultural y un símbolo del renacimiento lector en la región.

Desde su fundación, la librería ha destacado no solo como punto de venta de libros, sino como un espacio de encuentro para lectores y escritores de todas las edades. Su agenda cultural se ha convertido en un referente del Principado: encuentros con autores, talleres de escritura creativa, presentaciones de novedades editoriales y debates temáticos que atraen a cientos de participantes cada mes. Momentos singulares, irrepetibles, en los que una historia se expande, cambia de forma y se queda contigo para siempre.

Un lugar especial

La comunidad lectora del norte está creciendo. Imagina un club de lectura juvenil que no se parece a ningún otro. No solo es sentarse a leer, sino entrar en una historia y quedar a vivir en ella un rato. Es un espacio donde las voces jóvenes importan, donde cada opinión suma y cada emoción tiene lugar. Aquí se participa de verdad: se debate, se cuestiona, se discrepa y se crean vínculos alrededor de los libros. Actualmente, esta iniciativa cuenta con dos grupos de hasta 25 jóvenes por sesión y una larga lista de espera.

Un sábado al mes, un grupo de entusiastas lectores se reúne para hablar de una pasión compartida: los libros. Los grupos están guiados por dos figuras que los hacen únicos: la librera Paula Quirós, que conoce cada libro y estantería como la palma de su mano y la escritora juvenil asturiana de éxitos como "Echadla a los lobos" o "Una flecha para ella", Andrea Serra. Juntas tejen encuentros cercanos y cálidos donde la literatura se siente al alcance de la mano. Sin embargo, algo fuera de lo común que marca la diferencia es la oportunidad de poder hablar con los propios autores de sus obras.

Encuentros únicos

En la última reunión, la conocida autora de Dark Academy, Patricia Ibárcena, visita Oviedo para compartir su última novela "Sanctas: estudio de una mentira" con los miembros del club. La escritora afirma que volver a la librería Cervantes es siempre como "volver a casa". Tras los encuentros literarios cerrados, la escritora presentó su obra en un acto abierto al público, con la oportunidad de que los asistentes se llevaran cada uno su ejemplar firmado. El próximo evento tendrá lugar el sábado 21 de febrero con Myriam M. Lejardi, presentando su última novela romántica que promete ser su historia más peligrosa, "Maldita Fortuna". Este fenómeno ha puesto de manifiesto no solo la vitalidad del interés del lector entre las nuevas generaciones, sino también la necesidad de espacios comunitarios como el que ofrece este pequeño negocio independiente.

CSB / Foro Cervantes

De Booktook a la librería

Una de las últimas novedades de la red más popular del momento no tiene nada que ver con bailes o con canciones. La tendencia de compartir literatura se ha hecho viral. Los creadores de contenido de TikTok no solo recomiendan libros, sino que influyen de manera real en el mercado. La compra de libros sigue creciendo y este hogar literario mantiene el liderazgo. La librería ha sabido aprovechar las redes sociales como extensión de su comunidad física.

Estas plataformas se han llegado a convertir en un claro epicentro de recomendaciones que han cambiado nuestra forma de leer. Su cuenta de Instagram @casalstreetbooks con miles de seguidores, donde comparten reseñas, recomendaciones y contenido literario que amplifica su voz más allá de sus paredes.