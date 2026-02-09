Marta Sánchez se traslada a Oviedo y emite un comunicado con recado a Gijón: "Me siento feliz"

Marta Sánchez es una enamorada de Asturias, tal y como ha manifestado en más de una ocasión. Pero, por si le quedaba duda a alguno de su más de 600.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram, la cantante ha publicado un bonito reel en el que refleja cómo ha sido su última visita a la capital del Principado acompañada de amigos.

"Asturias: tierra que vio nacer a mi padre. He disfrutado mucho de este viaje entre amigos. Y me siento feliz de haber paseado por Oviedo y emocionarme al pasar por el teatro Campoamor; escenario en el que triunfó mi padre en los años 50s junto a Victoria de Los Ángeles y María de Los Ángeles Morales, Mario de Mónaco, Bechi y grandes figuras de la lírica…. Esta vez, nos tocó Oviedo rodeados de amigos, próxima vez, tu ciudad papá: Gijón. Tq. Gracias chicos por hacer de este viaje un fin de semana para el recuerdo!!".

Unas palabras en el que ha hecho un bonito guiño a Gijón, ciudad que lleva en el corazón y a la que ha prometido volver en un próximo viaje. Una visita en la que Marta Sánchez se ha alojado en el Hotel de la Reconquista, ha disfrutado de la gastronomía local y ha paseado por lugares emblemáticos de la ciudad.

Una de sus acompañantes ha sido Nuria March, reconocida empresaria, exmodelo y consultora de comunicación y relaciones públicas española, que también ha querido compartir un carrusel de imágenes del bonito fin de semana que ha pasado en Asturias en compañía de sus conocidos.

"Creo que hemos encontrado el único lugar donde ha hecho bueno este fin de semana. Con amigos y disfrutando a tope, comidas, paseos culturales en Oviedo. Comilonas, sidra, buen vino y atenciones múltiples por nuestros queridísimos amigos Asturianos. Recordar los maravillosos premios Princesa de Asturias en el teatro Campoamor. Dede el hotel La Reconquista algunas nos hemos maqueado en la clínica de nuestra querida Dra. Nieves Fervienza. Misa en La catedral, angulada y maravillosas vistas desde casas de amigos difíciles de describir por su magia. Gracias a todos los asturianos por recibirnos con tantos cariño. No hay nada como ser generoso y compartir".