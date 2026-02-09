Oviedo refuerza la flota de vehículos de la Policía Local: "Trabajamos para dotar a nuestros agentes de los mejores medios"

La Policía Local de Oviedo recibió este lunes ocho nuevos vehículos para su flota, entregados en el cuartel del Rubín en un acto en el que estuvo presente el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado. Es la primera vez que el cuerpo incorpora coches completamente eléctricos, con los que el Ayuntamiento refuerza su apuesta por una movilidad más sostenible y por la reducción de emisiones en el servicio diario. Estos ocho automóviles constituyen, además, el primer lote del proceso de modernización integral del parque móvil municipal, que se completará "dentro de unos meses" con dos nuevas entregas.

"Siempre me oís hablar del proceso de modernización que estamos llevando a cabo en el Área de Seguridad Ciudadana, una prioridad para este equipo de gobierno. Nos preocupa la seguridad de todos los ciudadanos y, por eso, estamos en continuo movimiento para dotar a nuestros agentes de los mejores medios", señaló Prado.

De los ocho nuevos vehículos recibidos, el responsable municipal precisó que cinco se destinarán a Seguridad Ciudadana, dos a Tráfico y uno a servicios especiales. Son ocho BMW X1 completamente eléctricos, equipados con las últimas tecnologías en materia de seguridad y sostenibilidad. Cuentan con una autonomía de hasta 475 kilómetros y diferentes opciones de recarga. Según detalló, pueden pasar del 0 al 100% en "menos de tres horas". Para ello, añadió, se han instalado ocho puntos de carga en la comisaría.

La adquisición de los nuevos vehículos se ha formalizado por "renting", con un contrato de cuatro años y un quinto ejercicio opcional. La empresa arrendadora es el Grupo Resnova, cuyo representante en el acto de entrega fue Alberto Martínez, que acompañó al concejal y a los agentes durante la visita.

Nuevos agentes en Otoño

Aprovechando el acto, José Ramón Prado recordó que, después de reunirse con el Principado, han puesto en marcha los procesos necesarios para incorporar 32 nuevos agentes. El cuerpo perdió más de una treintena de efectivos en los dos últimos años por jubilaciones y, ante las necesidades actuales de la ciudad, resulta imprescindible reforzar la plantilla.

Prado precisó que, en esos últimos contactos con el Principado, la Administración autonómica les remitió a los exámenes del calendario anual, previstos para mayo, junio o julio. Con ese horizonte, añadió, el Consistorio podrá contar con la lista de admitidos y pondrá el proceso en marcha para llegar a tiempo a esa formación, de modo que la incorporación de los 32 nuevos agentes de la Policía Local no se producirá hasta después del verano, ya en otoño.