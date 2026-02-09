El plan especial que diseñará el futuro del principal agujero negro urbanístico de Oviedo saldrá a concurso este mes

El Principado quiere dar este mes un paso administrativo determinante para el futuro de los terrenos del viejo HUCA, en medio del descontento e indignación de los vecinos por la parálisis de los derribos del Hospital General, que no se retomarán, como mínimo, hasta agosto. Mientras la Consejería de Hacienda, dirigida por el socialista Guillermo Peláez, se mantiene atrapada en un callejón sin salida que impide avanzar las demoliciones hasta que el Centro Comunitario de Tejidos y Sangre de Asturias se traslade a Llanera, la de Ordenación de Territorio, liderada por Ovidio Zapico (IU), mueve ficha confirmando que este mismo mes pretende sacar a licitación la redacción del plan especial de El Cristo. Se trata de un documento indispensable para poder abordar el traslado de facultades al barrio, así como para despejar el futuro de la antigua Residencia, el mayor edificio del antiguo complejo sanitario, todavía en manos de la Seguridad Social.

Zapico espera lanzar la licitación una vez que los presupuestos estén abiertos, según informaron fuentes del área. El objetivo es adjudicar a una empresa un contrato para que se encargue de este proceso, que se espera que se demore alrededor de dos años, lo que sitúa el nuevo horizonte temporal para iniciar las obras en el futuro «campus B», al menos hasta 2028, es decir, más allá de las elecciones autonómicas del año que viene.

La aprobación de este plan permitirá transformar los antiguos edificios de Maternidad, Consultas Externas y Silicosis en el campus B de El Cristo. La solución urge, pues la operación abrirá nuevos espacios para juzgados en Llamaquique, pero el rector, Ignacio Villaverde, ya dejó claro esta semana que Ciencias no abandonará sus instalaciones actuales hasta que cuente con una sede definitiva en los terrenos del hospital, que cerró hace más de una década.

Fue en junio de 2014 cuando la mayoría de los servicios hicieron las maletas para trasladarse a La Cadellada, dejando vacíos los edificios que ocuparon durante medio siglo. La mayoría de ellos han permanecido en todo este tiempo cerrados. Sin un uso y, en algunos largos periodos, tampoco con seguridad, lo que provocó que fuesen expoliados como consecuencia de robos. El deterioro de los inmuebles es cada vez mayor con el paso del tiempo. Los ladrones robaron todo el cobre que encontraron, lo que ha provocado que no haya ni luz en las farolas. Además, en alguna ocasión pusieron en jaque la situación del Centro Comunitario de Tejidos de Asturias, uno de los pocos servicios que continúan activos en el complejo junto a la lavandería. El Principado se vio obligado a recurrir a generadores eléctricos para mantener la plena actividad de los frigoríficos y evitar que las muestras se estropeasen.

Centro de Tejidos

La marcha del Centro de Tejidos es otro paso clave para el futuro del viejo HUCA. Gispasa formalizó esta misma semana el contrato para crear un nuevo punto de extracción de sangre en el interior del HUCA. Lo hará la empresa Serveo Servicios por 62.458,83 euros. Ahora falta el traslado de todo el servicio a Llanera. El retraso en la operación, junto al análisis del estado de los hongos, que arrojó la recomendación de su demolición, obligaron a paralizar los derribos de los edificios propiedad del Principado y que no tendrán una segunda vida. Siete meses llevan las máquinas sin trabajar después de que solo se haya ejecutado el 10% del contrato: 420.000 euros de los 4,3 millones del coste total. Desde entonces, la nada. No se ha movido ni una piedra entre el Hospital General y las naves anexas que servían de almacén y taller.

Cuando se concrete el plan especial deberá recoger lo acordado sobre el futuro de la antigua Residencia de Nuestra Señora de Covadonga, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social. Es el edificio más grande del complejo y la única previsión es que el inmueble se demolerá, pues es «irrecuperable» para los técnicos. Todo está en manos de la comisión mixta que se puso en marcha hace dos años, pero que no incorporó hasta el pasado septiembre al Estado, propietario de dicho inmueble, con el que el ejecutivo autonómico debe pactar su destino. n