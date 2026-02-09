Las promesas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía aprenden con Oviedo Filarmonía

Cuatro directores —Javier Huerta Gimeno, Simon Peter Schmied, Philipp Schneider Benjamin y Leonard Wacker—, alumnos de la Cátedra de Dirección de Orquesta Zubin Mehta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y los solistas Moira Petra Cauzzo (violín) y Sanghyeok Park (violonchelo), también integrantes del centro, protagonizarán junto a Oviedo Filarmonía el concierto del viernes 13 de febrero en el Teatro Filarmónica de Oviedo (19.45 horas), en el marco de la temporada de la Sociedad Filarmónica de Oviedo.

Los ensayos del programa arrancaron en la mañana de ayer y se repetirán durante toda la semana con tres sesiones que desembocarán en el concierto del viernes ante el público. Se trata de unos días de trabajo conjunto enmarcado en el convenio suscrito entre la Escuela y la orquesta en febrero del año pasado, orientado a reforzar la formación del alumnado de Dirección. De este modo, los estudiantes del maestro Nicolás Pasquet, titular de la Cátedra, pueden trabajar con Oviedo Filarmonía las obras del programa, con un seguimiento técnico y artístico por parte del profesorado.

Noticias relacionadas

El programa del concierto se articula en tres obras de diferentes periodos: comenzará con la Fuga (2. Ricercata) a seis voces de La ofrenda musical de Johann Sebastian Bach (BWV 1079/5), en transcripción para orquesta de Anton Webern; continuará con la Sinfonía n.º 8 en si menor, conocida como "Inacabada", de Franz Schubert; y, tras la pausa, se interpretará el Doble concierto en la menor, op. 102, de Johannes Brahms, escrito para violín y violonchelo solistas con acompañamiento orquestal.