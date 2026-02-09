El PSOE exige que el Ayuntamiento de Oviedo tome medidas "urgentes" para salvar el depósito de agua de El Cristo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo registró este lunes una proposición ante la comisión plenaria de Urbanismo e Infraestructuras para exigir medidas de recuperación "urgentes" en el depósito de agua de El Cristo, también conocido como depósito de Picayón. "El patrimonio no se protege con declaraciones, sino con decisiones y recursos. Oviedo no puede perder una pieza única de su historia y de su arquitectura contemporánea", señaló el edil socialista Juan Álvarez.

El depósito, obra del ingeniero Ildefonso Sánchez del Río, dejó de actuar como reservorio y regulador del abastecimiento tras la puesta en servicio de nuevos depósitos en la zona en 2021. La formación socialista alertó del grave estado de abandono que sufre esta infraestructura en la actualidad, haciendo especial hincapié en las "importantes" grietas estructurales de la zona norte de la construcción. "En el pasado, se plantearon usos alternativos compatibles con su protección, pero lo que no se puede permitir el Ayuntamiento es que se deteriore un edificio de su propiedad y de este valor patrimonial por pura inacción", denunció Álvarez.

El PSOE recordó que el depósito de El Cristo figura en el registro del DOCOMOMO Ibérico como un ejemplo destacado del Movimiento Moderno y un hito de la ingeniería del hormigón armado, en especial por su innovadora cubierta de 48 arcos parabólicos. También está incluido en el Catálogo municipal con grado de protección parcial P1, aunque, según los socialistas, esa catalogación no se ha traducido en medidas efectivas para asegurar su conservación.

Por ello, la iniciativa del PSOE plantea que, en un plazo máximo de seis meses, el Ayuntamiento encargue un estudio técnico integral que analice el estado actual del depósito, determine las actuaciones necesarias para corregir los problemas estructurales y fije una estimación económica detallada, con la finalidad de incorporar las obras a la planificación y a los presupuestos municipales.