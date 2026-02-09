El Rector, ante la llegada de las universidades privadas: "La oferta de la Universidad de Oviedo sigue siendo imbatible; la inmensa mayoría de los alumnos la elegirá"

En el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, en el mismo edificio que ocupará la Universidad Alfonso X a partir del próximo curso, el Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, proclamó que la oferta de la institución académica asturiana pública «sigue siendo imbatible, muy atractiva». Lo hizo en las jornadas organizadas por la entidad para dar a conocer su oferta académica, que se iniciaron el lunes y que se celebrarán hasta el próximo jueves, reuniendo durante estos días a «más de 10.000 estudiantes preuniversitarios» de toda Asturias. En esta edición se baten récords de participación respecto a los años anteriores.

«La inmensa mayoría de estos estudiantes se matricularán en nuestra universidad», indicó, tras comentar que «no nos preocupa» la instalación en el edificio diseñado por Calatrava, en la planta intermedia de la antigua galería comercial, de la Universidad Alfonso X. El Rector de la institución académica asturiana está convencido de que sus facultades serán «la primera elección de las familias asturianas y de los jóvenes» de la región y «luego, si, dadas las limitaciones de plazas que tenemos en ciertos estudios, no pueden entrar, se decidirán por la privada».

«Hoy es un día importante en el que la Universidad de Oviedo se pone en valor, como la gran universidad pública que afortunadamente tenemos en Asturias y como eso que queremos que represente, una garantía de posibilidades y que nos sirva como escaparate de todas esas oportunidades que le podemos ofrecer a los jóvenes para que se incorporen a los estudios universitarios», dijo Villaverde. Las jornadas de orientación universitaria están dirigidas a alumnos de 4.º de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional. Estudiantes de 126 centros educativos de la región se informarán durante estos días sobre la oferta formativa de estudios y sobre los procedimientos de acceso a las diecisiete facultades y centros universitarios.

La concejala de Educación de Oviedo, Lourdes García, trasladó a los alumnos, en la inauguración de la actividad, que están ante una «decisión trascendental», la de elegir los estudios universitarios que cursarán. Subrayó también la importancia del «estudio, esfuerzo y dedicación». La directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, se dirigió a los docentes de Secundaria y ciclos formativos de FP para «agradecerles la dedicación y el compromiso». Destacó, además, el «esfuerzo» realizado por la Universidad para organizar las jornadas de orientación universitaria, que son, «fundamentales para tomar decisiones bien fundamentadas».

Diecisiete centros

En los 21 stands instalados en el hall del edificio, que se corresponden con las diferentes facultades y servicios de la Universidad, hay estudiantes que facilitan información a los futuros alumnos. Nacho Díaz, alumno de la Facultad de Enfermería de Gijón, responde a las preguntas que formulan los jóvenes junto al decano, Fernando Alonso. «Nos preguntan sobre la nota de corte o sobre el traslado desde otras universidades, entre otras cosas», indicó.

Nacho Díaz les cuenta que decantarse por la Facultad de Enfermería de Gijón «ha sido una buena elección». La llegada de universidades privadas , indicó el decano, «no van a competir con la pública porque el grado de Enfermería está muy consolidado, lo veo como complemento, para aquellos que no han accedido a estos estudios».