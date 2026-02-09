El Rector, ante la llegada de las universidades privadas: "La oferta de la Universidad de Oviedo sigue siendo imbatible; la inmensa mayoría de los alumnos la elegirá"
La institución académica asturiana inaugura las jornadas de orientación universitaria, dirigida a estudiantes de Secundaria y FP, que marcan un récord de participación, reuniendo a cerca de 10.000 participantes
En el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, en el mismo edificio que ocupará la Universidad Alfonso X a partir del próximo curso, el Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, proclamó que la oferta de la institución académica asturiana pública «sigue siendo imbatible, muy atractiva». Lo hizo en las jornadas organizadas por la entidad para dar a conocer su oferta académica, que se iniciaron el lunes y que se celebrarán hasta el próximo jueves, reuniendo durante estos días a «más de 10.000 estudiantes preuniversitarios» de toda Asturias. En esta edición se baten récords de participación respecto a los años anteriores.
«La inmensa mayoría de estos estudiantes se matricularán en nuestra universidad», indicó, tras comentar que «no nos preocupa» la instalación en el edificio diseñado por Calatrava, en la planta intermedia de la antigua galería comercial, de la Universidad Alfonso X. El Rector de la institución académica asturiana está convencido de que sus facultades serán «la primera elección de las familias asturianas y de los jóvenes» de la región y «luego, si, dadas las limitaciones de plazas que tenemos en ciertos estudios, no pueden entrar, se decidirán por la privada».
«Hoy es un día importante en el que la Universidad de Oviedo se pone en valor, como la gran universidad pública que afortunadamente tenemos en Asturias y como eso que queremos que represente, una garantía de posibilidades y que nos sirva como escaparate de todas esas oportunidades que le podemos ofrecer a los jóvenes para que se incorporen a los estudios universitarios», dijo Villaverde. Las jornadas de orientación universitaria están dirigidas a alumnos de 4.º de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional. Estudiantes de 126 centros educativos de la región se informarán durante estos días sobre la oferta formativa de estudios y sobre los procedimientos de acceso a las diecisiete facultades y centros universitarios.
La concejala de Educación de Oviedo, Lourdes García, trasladó a los alumnos, en la inauguración de la actividad, que están ante una «decisión trascendental», la de elegir los estudios universitarios que cursarán. Subrayó también la importancia del «estudio, esfuerzo y dedicación». La directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, se dirigió a los docentes de Secundaria y ciclos formativos de FP para «agradecerles la dedicación y el compromiso». Destacó, además, el «esfuerzo» realizado por la Universidad para organizar las jornadas de orientación universitaria, que son, «fundamentales para tomar decisiones bien fundamentadas».
Diecisiete centros
En los 21 stands instalados en el hall del edificio, que se corresponden con las diferentes facultades y servicios de la Universidad, hay estudiantes que facilitan información a los futuros alumnos. Nacho Díaz, alumno de la Facultad de Enfermería de Gijón, responde a las preguntas que formulan los jóvenes junto al decano, Fernando Alonso. «Nos preguntan sobre la nota de corte o sobre el traslado desde otras universidades, entre otras cosas», indicó.
Nacho Díaz les cuenta que decantarse por la Facultad de Enfermería de Gijón «ha sido una buena elección». La llegada de universidades privadas , indicó el decano, «no van a competir con la pública porque el grado de Enfermería está muy consolidado, lo veo como complemento, para aquellos que no han accedido a estos estudios».
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
- Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
- Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
- El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
- Los pasillos rodantes del HUCA ya funcionan: así fue la inauguración de una actuación 'que nos transporta hacia el futuro