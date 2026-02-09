Trpčeski rinde al Auditorio Príncipe Felipe con su técnica pianística
El artista macedonio, en comunión con el público en Oviedo, ofrece un recital mayúsculo con un programa de gran atractivo
Las Jornadas de Piano "Luis G. Iberni" vivieron anoche una velada mágica gracias a la maestría de Simon Trpčeski, quien presentaba un programa ecléctico y muy atractivo con piezas de Beethoven, Grieg, Ravel y Chaikovski. El recital, organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo -cuyo presidente, David Álvarez, asistió a la velada musical- en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA, dejó una comunión entre artista y público poco habitual en las salas de concierto.
Las "Doce variaciones sobre la danza rusa del ballet Das Waldmadchten", de Ludwig van Beethoven, mostró la pulcritud al teclado del pianista macedonio, que antes de tomar asiento oteó el Auditorio con interés y curiosidad. La "Holdberg suite" de Edvard Grieg proponía un salto hacia una sonoridad evocadora del periodo barroco donde Trpčeski exhibió unos balances muy cuidados y un fraseo muy preciso.
Pero sería en la segunda mitad donde el recital cobraría mayor intensidad. Los "Valses nobles et sentimentales", de Maurice Ravel dejaron una atmósfera intimista gracias al cuidado que Trpčeski puso en cada nota, con un sonido repleto de calidez. Además, el artista no dudó en recrearse en algunos pasajes de la obra e incluso en lanzar alguna mirada hacia el público ante varias toses un poco escandalosas.
La apoteosis llegaría con la "suite" de "El cascanueces" de Piotr Ilich Chaikovski, con algunos números -como la "danza rusa, Trépak- de gran efectismo por sus pasajes virtuosos que sucumbieron ante el empuje del pianista.
Agradecido ante los aplausos del público, que en buen número se dio cita en el Auditorio ovetense, Trpčeski confesó que se mostraba muy feliz de regresar a la capital del Principado y "sentir de nuevo la energía del público español" antes de regalar hasta cuatro propinas de lo más exquisito y variado que fueron desde "Valsa da Dor" -dedicada a las víctimas de los accidentes ferroviarios- hasta una canción tradicional macedonia, pasando por el "Hommage a Édith Piaf" de Poulenc.
