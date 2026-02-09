Último adiós al filólogo José Ramón Fernández en Santa María La Real
La iglesia de Santa María La Real de la Corte fue escenario este lunes del último adiós a José Ramón Fernández, catedrático de Filología Románica que fue decano de la Facultad de Filología, fallecido el domingo en la capital del Principado a la edad de 84 años.
Excompañeros y exalumnos de la etapa universitaria se sumaron a los familiares para una ceremonia religiosa presidida por la urna con las cenizas del estudioso de origen leonés, que era viudo de Marisol Teruelo, otra conocida profesora de la Universidad de Oviedo, en este caso de gallego-portugués, y estaba considerado por muchos como «un gran maestro» de la Filología. n
