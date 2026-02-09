Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga trenesLos botes del AVE en AsturiasVivir en un bajo comercialSuspensión partido Real OviedoMujeres ganaderas
instagramlinkedin

Último adiós al filólogo José Ramón Fernández en Santa María La Real

Asistentes al funeral.

Asistentes al funeral.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La iglesia de Santa María La Real de la Corte fue escenario este lunes del último adiós a José Ramón Fernández, catedrático de Filología Románica que fue decano de la Facultad de Filología, fallecido el domingo en la capital del Principado a la edad de 84 años.

Excompañeros y exalumnos de la etapa universitaria se sumaron a los familiares para una ceremonia religiosa presidida por la urna con las cenizas del estudioso de origen leonés, que era viudo de Marisol Teruelo, otra conocida profesora de la Universidad de Oviedo, en este caso de gallego-portugués, y estaba considerado por muchos como «un gran maestro» de la Filología. n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
  2. Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
  3. El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
  4. La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
  5. Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
  6. Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
  7. El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
  8. Los pasillos rodantes del HUCA ya funcionan: así fue la inauguración de una actuación 'que nos transporta hacia el futuro

El Rector, ante la llegada de las universidades privadas: "La oferta de la Universidad de Oviedo sigue siendo imbatible; la inmensa mayoría de los alumnos la elegirá"

El Rector, ante la llegada de las universidades privadas: "La oferta de la Universidad de Oviedo sigue siendo imbatible; la inmensa mayoría de los alumnos la elegirá"

Último adiós al filólogo José Ramón Fernández en Santa María La Real

Último adiós al filólogo José Ramón Fernández en Santa María La Real

Benito Gallego, dean de la Catedral de Oviedo: «El Sudario debería estar en una cámara con gas argón»

Benito Gallego, dean de la Catedral de Oviedo: «El Sudario debería estar en una cámara con gas argón»

Las promesas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía aprenden con Oviedo Filarmonía

Las promesas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía aprenden con Oviedo Filarmonía

Contra todo pronóstico, la juventud lee: Asturias confirma el boom lector con un club de lectura que ya tiene lista de espera

Oviedo refuerza la flota de vehículos de la Policía Local: "Trabajamos para dotar a nuestros agentes de los mejores medios"

Oviedo refuerza la flota de vehículos de la Policía Local: "Trabajamos para dotar a nuestros agentes de los mejores medios"

Marta Sánchez se traslada a Oviedo y emite un comunicado con recado a Gijón: "Me siento feliz"

Marta Sánchez se traslada a Oviedo y emite un comunicado con recado a Gijón: "Me siento feliz"

El PSOE exige que el Ayuntamiento de Oviedo tome medidas "urgentes" para salvar el depósito de agua de El Cristo

El PSOE exige que el Ayuntamiento de Oviedo tome medidas "urgentes" para salvar el depósito de agua de El Cristo
Tracking Pixel Contents