El abandono del viejo HUCA agravó el estado de los «hongos», concluyen los técnicos

Los asaltos vandálicos propagaron los restos de amianto en los «hongos» del viejo HUCA , según recoge el informe encargado por el Principado para conocer el estado de los edificios de la antigua Policlínicas, que inicialmente iban a ser rehabilitados, pero ahora tendrá que ser derribados debido a su avanzado deterioro. La situación de las parcelas del antiguo hospital será objeto de debate en dos comisiones de la Junta General a celebrar esta semana: este martes en la de Ordenación del Territorio y el viernes en la Hacienda. El PP exigirá al Gobierno autonómico un calendario sobre la reanudación de la demolición, una intervención que está paralizada desde julio del pasado año.

El Principado había decidido excluir de la demolición los «hongos» de Policlínicas porque tenía interés en aprovechar esas edificaciones por su valor estético y arquitectónico, pero los primeros trabajos en el complejo aconsejaron acometer una evaluación específica sobre su estado. A continuación, en julio pasado, se optó por paralizar todo el derribo debido a los daños que podían afectar a la estructura de los edificios diseñados por el arquitecto Ignacio Álvarez Castelao en 1964.

El siguiente paso consistió en la elaboración de un estudio sobre el estado de los «hongos» para «determinar la viabilidad técnica y económica de su conservación», que fue adjudicado a Cadesa. Este informe ya advertía de «la presencia de amianto en el interior de los edificios y en el revestimiento» de una parte de los forjados y, por otra parte, calificaba de «muy deficiente» el estado de los cuatro «hongos» y de las pasarelas, una condición que ya relacionaba con los actos de vandalismo y con la falta de un mantenimiento adecuado.

Otro informe sobre el plan de «desamiantado» en el viejo HUCA refleja la existencia de 155 toneladas de materiales de construcción con amianto y otras cinco de materiales de aislamiento con amianto. El plan de trabajo de la empresa vizcaína IGR detalla la existencia de «restos de fibrocemento generados previsiblemente durante los actos vandálicos sufridos por el emplazamiento durante los años que ha estado desocupado» y precisa que proceden de las paredes de dos pasarelas, así como de «las paredes interiores de los hongos y de las cubiertas de fibrocemento de los edificios Hospital General y Policlínicas, fundamentalmente». La variedad de amianto presente en los escombros del complejo hospitalario es crisótilo, apunta ese mismo plan, donde se especifica que los equipos de protección para estos trabajos tienen un tiempo máximo de 4 horas diarias y que los operarios deben someterse tras la jornada a una ducha «con filtrado de agua».

Los retrasos en la demolición serán analizados y debatidos esta semana en el parlamento autonómico. El diputado José Cuervas-Mons preguntará este martes al consejero Ovidio Zapico sobre los plazos del plan especial de El Cristo-Buenavista. Ordenación del Territorio tiene previsto sacar a concurso este mes la redacción de este plan especial, según avanzó LA NUEVA ESPAÑA.

Cuervas-Mons formulará otras cinco preguntas al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, el viernes, relativas también al plazo para la reanudación de las obras de derribo, si hará falta un nuevo contrato para la demolición de los «hongos» y el calendario de reuniones de la comisión de seguimiento de los terrenos del antiguo HUCA, donde están las administraciones implicadas. «Es un escándalo que el plan especial se vaya a 2028», valoró Cuervas-Mons, que calificó de «barbaridad» que se adjudicase el derribo «sin tener un estudio previo del desamiantado». El diputado del PP acusó al Gobierno autonómico de «contar con el Ayuntamiento de Oviedo para reuniones meramente protocolarias».

Canteli: «Creo poco al Principado, lo del Cristo es una vergüenza»

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli se mostró ayer muy escéptico sobre la intención del Principado de sacar a licitación este mes la redacción del plan especial del Cristo. «Creo poco en lo que dice el Principado, que si este mes o otro», apuntó el regidor, quien calificó de «vergüenza» el estado del viejo HUCA y pidió al ejecutivo regional explicaciones por la paralización desde el pasado verano de los derribos adjudicados en 4,3 millones de euros. «¿Cómo está ese contrato?», se preguntó antes de un acto en el IES de La Ería, donde acusó al gobierno de Barbón de «ser muy blando» a la hora de tomar medidas en el antiguo hospital. «Se han gastado muchísimo dinero en seguridad para nada, no quedan ni las ventanas, solo podemos presionar, pero claro, no mandamos en el Principado», concluyó el regidor.

Ganar tiempo

Por su parte, el rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, señaló durante un acto en el Calatrava que el hecho de que el plan especial anunciado por el Principado tarde dos años en tramitarse no quier decir que las obras del nuevo campus puedan hacerse antes. «Se puede ganar tiempo si todos nos comprometemos y me consta que el Ayuntamiento así lo ha expresado», dijo, añadiendo que «en el momento que se haga la aprobación inicial de la tramitación, se pueden conceder ya licencias en precario, lo cual nos permitiría a nosotros licitar anticipadamente el proyecto de obra básica y ejecución». n