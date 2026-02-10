Alejandro M. Gallo sitúa su nueva novela en una distopía dirigida por los tecnooligarcas

Vallecas, en 2084, es uno de los pocos territorios que viven al margen del régimen totalitario impuesto por la multinacional Coumen Corporation, el New Reality. Ese orden mundial, con Donald Trump como el guía espiritual que inauguró la Edad de Oro, es el triunfo final de los tecnooligarcas, que han levantado ciudades-utopía custodiadas por altas murallas. En ese entorno se desarrolla "Vallekas 2084", la nueva novela de Alejandro M. Gallo, en la que su inspector Ramalho da Costa es un prófugo de la justicia refugiado en el municipio madrileño, reconvertido en estado independiente en la ficción.

Nacido en Astorga y con una larga experiencia laboral en Asturias, donde el año pasado se jubiló como comisario de policía de Gijón, Alejandro M. Gallo editó esta nueva aventura de Da Costa a finales de enero, agotó la primera edición y abrió el Festival Vallekas Negra. Este martes a las 19.00 horas estará presentando la novela en Oviedo, en la librería Matadero Uno, acompañado por Emilio Frechilla.

Gallo sitúa a Vallecas como emblema de resistencia frente a un mundo dominado por el poder de las tecno-oligarquías, una distopía, ha declarado, que nace de "todas las tendencias políticas, económicas y sociales" que, a su juicio, rigen el mundo en la actualidad. "Más que cómo veo yo Vallecas en el año 2084, la novela habla de cómo veo yo el mundo en el 2084 si esas tendencias triunfan. Espero que la novela sirva de vacuna para que no llegue nunca esa situación", afirma.

Gallo, que en 2021 publicó "Crítica de la razón paranoide", monumental ensayo en dos tomos sobre las teorías de la conspiración, describe en su nueva ficción un mundo marcado por el aumento de la pobreza, las pandemias y el calentamiento global en el que los nuevos oligarcas se dedican a la experimentación con seres humanos. "Las grandes élites tecnológicas están invirtiendo dinero en buscar la vida eterna. Ya lo tienen todo, dominan el mundo, ahora solo les queda perpetuarse", razona el autor.

El territorio de Vallecas se presenta, así, como "el único que lucha contra ese mundo que nos llega, como si fuera la pequeña Galia de Astérix y Obélix frente a la invasión romana", insiste el escritor, que ha puesto el foco también en la desinformación como herramienta central de control social, citando una reflexión del autor Philip K. Dick de 1968. "Si se lanza muchísima desinformación, se puede alejar a los sujetos de la realidad, incluso a quienes la lanzan, y eso es exactamente lo que está ocurriendo", asegura. "Se está destruyendo la subjetividad del individuo y sustituyéndola por una identidad impuesta desde fuera".

En ese cruce entre el género negro y la ciencia ficción, a Alejandro M. Gallo no se le escapa tampoco una reflexión ante el uso de la tecnología y la inteligencia artificial sin control, que le preocupan especialmente. Para el autor, hay que tener "un control social sobre estos avances o quedarán en manos de un control individual, estaremos caminando hacia una dictadura".