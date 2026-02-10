Alerta meteorológica en Oviedo: se esperan rachas de viento de hasta 100 km/h

El Ayuntamiento de Oviedo, a través del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos, informó este martes de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por viento para la zona central del Principado de Asturias por la llegada de la borrasca "Nils". El aviso estará vigente desde las 12.00 horas del miércoles hasta las 00.00 horas del jueves, se esperan rachas de viento de hasta 100 km/h.

Ante el episodio de fuertes vientos previsto, el Ayuntamiento de Oviedo recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones y adoptar medidas preventivas y de autoprotección, de acuerdo con los criterios habituales de Protección Civil y de los servicios autonómicos de emergencia. Se aconseja revisar el estado de cerramientos, muros, vallas, carteles publicitarios, andamios y otros elementos provisionales, especialmente en solares, obras y fachadas, con el objetivo de garantizar su estabilidad y reducir riesgos.

También se pide prestar atención al mobiliario urbano, como contenedores, papeleras o vallas, y comunicar cualquier situación de peligro que se detecte. Los propietarios y comunidades deberán mantener sus inmuebles y elementos exteriores en condiciones adecuadas de seguridad, conforme a la normativa urbanística vigente. Durante este episodio de viento queda prohibida la realización de fuegos.

Noticias relacionadas

En viviendas y comunidades se recomienda asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos, además de retirar o fijar macetas, muebles de terraza u otros objetos susceptibles de caer o salir despedidos. A peatones y conductores se les aconseja evitar zonas de riesgo, circular con especial precaución y extremar la atención ante la posible caída de árboles, cables u otros obstáculos. El Ayuntamiento de Oviedo ruega la máxima colaboración ciudadana para prevenir incidentes y evitar exposiciones innecesarias durante este episodio meteorológico adverso.