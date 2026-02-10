Aspace amplía sus instalaciones en Latores: en primavera inaugurará las instalaciones para los usuarios más mayores

El nuevo pabellón de Aspace está casi listo para su inauguración. Las obras de construcción ya han finalizado y los trabajos se concentran en la actualidad en su puesta a punto con la instalación de todo el mobiliario para que el corte de la cinta inaugural que tendrá lugar en primavera. «Las instalaciones llevan el nombre de Ana Casanueva y su viudo, Carlos Casanueva, viajará entonces a Oviedo para ser nombrado doctor Honoris Causa de la Universidad de Oviedo». Así lo explicó ayer José Manuel Álvarez Fernández, presidente de la entidad, durante la visita que la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, hizo a las instalaciones.

El primero detalló que el nuevo edificio se dividirá en dos zonas. Durante el primer trimestre del año se pondrá en marcha la planta de abajo destinada a talleres y el piso superior será el lugar de residencia de los usuarios que tienen más de cincuenta años. «Todas las plazas se concertarán y se derivarán a la consejería. Esta unidad albergará a quince personas divididas en cinco habitaciones dobles y otras tantas individuales. También tendrán una zona común con una sala de estar, comedor y una pequeña cocina. El objetivo es que puedan convivir y tener ratos con su familia». Esta obra ha supuesto una inversión total de 2 millones de euros, de los que medio millón fueron sufragados con fondos europeos Next Generation. «Quiero dar la enhorabuena a Aspace por estas instalaciones que, sin lugar a dudas, ya generan bienestar y cuando estén amuebladas generarán muchísimo más bienestar».

Una vez inaugurados los trabajos, el Principado iniciará el expediente alrededor de la concertación de las plazas. Una situación que se espera que no demore en el tiempo para que las instalaciones pueden ser disfrutadas cuanto antes por los usuarios.

También se refirió Del Arco al centro ELA que se construye en el Materno Infantil y cuyas obras van «muy bien» y espera que la reapertura del centro de menores de Los Pilares sea «inminente».