Una charla para conocer cómo es el día a día de una paciente crónica grave en Oviedo

El Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias organiza el ciclo de conferencias "Miércoles de Salud"

Una enfermera administra una vacuna a un hombre adulto.

Pelayo Méndez

Oviedo

La periodista María Ruisánchez protagonizará el próximo miércoles 11 de febrero una nueva sesión divulgativa en el salón de actos del Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias. En el encuentro, que comenzará a las 18.00 horas, Ruisánchez compartirá su experiencia personal como paciente crónica grave, aportando una visión directa sobre el sistema sanitario desde la perspectiva de quien lo vive de forma continuada.

La sesión pretende fomentar la reflexión en torno a la importancia de la comunicación, la empatía y la continuidad asistencial en el ámbito sanitario, invitando a los profesionales a incorporar la mirada del paciente como un elemento clave para mejorar la calidad de los cuidados y avanzar en la humanización de la atención. El acto está dirigido tanto a personal sanitario como al público interesado en la mejora de la atención a la cronicidad.

La asistencia es gratuita, con un aforo máximo de 100 personas, y también se ofrecerá la posibilidad de seguir la charla en modalidad online. Las inscripciones pueden realizarse a través del enlace disponible en la web del Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias. Esta charla se enmarca dentro del ciclo de conferencias "Miércoles de Salud".

