Conchita Méndez responde a las dudas del PSOE sobre la ejecución del Plan de Igualdad en el Deporte de Oviedo

La Concejala de Deportes, Concepción Méndez, respondió este martes a las dudas expresadas por el PSOE sobre la ejecución del Plan de Igualdad en el Deporte de Oviedo. Señaló que esta iniciativa "no solo se está ejecutando, sino que ha guiado escrupulosamente las políticas deportivas municipales durante todo el periodo 2022-2026". Además, aseguró que "haber dotado al Ayuntamiento por primera vez de un marco estratégico propio, riguroso y alineado con los valores de igualdad, seguridad y respeto, es una muestra inequívoca del compromiso de este equipo de gobierno con el deporte femenino".

La concejala aseguró que Oviedo afronta el último año de vigencia del Primer Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres en el Deporte (2022-2026) con un balance "muy positivo", que sitúa al municipio como "referente en políticas de igualdad aplicadas al ámbito deportivo". Señaló que este plan ha supuesto un avance "significativo" en la visibilización y promoción del deporte femenino, convirtiéndose en una herramienta de transformación social orientada a garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Además, expuso que la iniciativa permitió integrar la perspectiva de género de forma transversal en los programas del Área de Deportes corrigiendo una "carencia histórica" del municipio.

Entre las actuaciones más destacadas figuran la incorporación de medidas de prevención del acoso y abuso sexual en las instalaciones deportivas municipales, la inclusión de cláusulas de igualdad en subvenciones, contratos y premios deportivos, y la eliminación de desigualdades económicas y de reconocimiento. El plan cuenta además con una dotación presupuestaria específica y transversal que garantiza su sostenibilidad, así como acciones dirigidas a reforzar referentes femeninos en el deporte. A ello se suma el papel del Centro Nacional de Educación Deportiva (CNED), impulsado por el actual equipo de gobierno.

"La no publicación de las memorias parciales no responde a una ausencia de ejecución o acción, sino a la necesidad de contar con un enfoque completo del Plan, que permitirá una evaluación global y coherente al cierre del periodo 2026, permitiendo valorar el impacto real, corregir desviaciones y consolidar mejoras estructurales", concluyó Méndez.