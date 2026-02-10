IU avala la compatibilidad de los estudios arqueológicos con el concurso de ideas para el futuro de La Vega en Oviedo

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, compareció este martes ante los medios de comunicación para manifestar su desacuerdo con la iniciativa del PSOE que pretende "paralizar" el concurso de ideas para el futuro de la Fábrica de Armas de la Vega hasta que se estudien los restos arqueológicos que figuran en el informe. La formación de izquierdas asegura que ambos procesos son "perfectamente compatibles" y desean que se encuentren ruinas del Palacio de Alfonso II por lo que eso supondría para la ciudad a nivel de patrimonio.

Izquierda Unida defendió que el calendario del proyecto cuenta con el respaldo de todas las administraciones implicadas y que, de haber existido alguna objeción, la representante de Patrimonio del Principado la habría planteado y habría paralizado el cronograma. Sin embargo, según IU, dicho calendario fue avalado tanto por el Principado de Asturias como por el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Oviedo, lo que demuestra la confianza de las tres administraciones en la compatibilidad entre la necesaria protección del patrimonio y la convocatoria del concurso de ideas.

Desde Izquierda Unida señalaron que confían en el criterio expresado por la Comisión de Seguimiento, que avala la compatibilidad entre las medidas de protección del patrimonio y el desarrollo del proyecto, lo que permite seguir avanzando de forma paralela en ambos ámbitos. En este sentido, la formación defendió que el concurso de ideas sobre La Vega debe incorporar de manera clara la protección del prerrománico y del patrimonio industrial, así como una dimensión sociosanitaria por su proximidad al HUCA. Además de favorecer la plena integración de este espacio tanto en el barrio como en el conjunto de la ciudad de Oviedo.