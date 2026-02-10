Las microcredenciales están de moda en Oviedo: "Queremos una formación asequible y compatible con la actividad laboral"

Las microcredenciales fueron las grandes protagonistas de la Feria Internacional de Estudios de Postgrado de Oviedo. Esta innovadora propuesta formativa consiste en programas de corta duración, integrados en estudios de máster o diseñados como formación independiente, que permiten al alumnado adquirir competencias concretas y actualizadas en áreas específicas. Una modalidad que registra cada vez un mayor número de matriculados y que despertó interés entre los estudiantes que se acercaron al Reconquista.

"Queremos una formación que sea asequible y que pueda compatibilizarse con la actividad laboral de personas que trabajan, pero que necesitan ese plus de conocimiento específico sobre un ámbito concreto. Un ejemplo muy claro es la inteligencia artificial, un campo en el que hoy en día casi cualquier empresa requiere que sus profesionales cuenten con nociones básicas", señaló Jesús Suárez, director del Centro de Enseñanzas Propias de la Universidad de Oviedo.

Este tipo de formación destaca por su flexibilidad, su corta duración y su orientación práctica, lo que permite a los profesionales actualizar o ampliar competencias concretas sin necesidad de cursar estudios largos ni interrumpir su actividad laboral. "Permite adquirir conocimientos muy concretos en poco tiempo y adaptarlos directamente al ámbito profesional, sin la exigencia de un máster completo", explica Adriana López, estudiante interesada en este tipo de programas.

Una oferta muy amplia

En la convención participaron trece universidades, tanto públicas como privadas, que presentaron de manera integral su oferta académica de posgrado. Durante el evento, los estudiantes tuvieron la oportunidad de acceder a información detallada y personalizada sobre más de 650 programas de posgrado y másteres, abarcando todas las áreas de estudio, desde ciencias sociales y humanidades hasta ingeniería, salud y tecnología.

"Si tienes dudas sobre qué quieres hacer o hacia dónde enfocar tu futuro académico y profesional, este espacio ofrece una primera toma de contacto con numerosas universidades y escuelas de negocio que abarcan una amplia variedad de áreas de conocimiento. Como muchos grados son de carácter general, aquí es posible explorar opciones de especialización y encontrar una formación que se ajuste a tus intereses personales y que represente una ventaja real para tu desarrollo profesional", aseguró Alberto Álvarez, director de Círculo Formación, entidad organizadora del encuentro.