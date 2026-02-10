Nuevos plazos para el viejo HUCA: el Principado confía en tener el plan especial dentro de dos años

Plazos ante el hartazgo y la desesperación vecinal. El consejero de Ordenación del Territorio, liderada por Ovidio Zapico, quiere que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del viejo HUCA esté listo en el segundo trimestre de 2028. «Es una proyección coherente con las previsiones presupuestarias». Así lo explicó durante la comisión del ramo celebrada este martes en la Junta General del Principado y en la que recordó que una empresa se encargará de la redacción de este trámite que durará dos años. La adjudicación del contrato se espera cerrar en el segundo trimestre para que los redactores tengan doce meses para la elaboración del documento que priorizará la reconversión de los edificios para usos públicos y sociales, la vivienda que se construya será asequible y se integrarán en la ciudad los 230.000 metros cuadrados que en su mayoría llevan sin un uso desde hace doce años. Después, los informes serán aprobados de forma inicial para que el Ayuntamiento analice toda la documentación antes de la aprobación final.

Fechas que conllevan partidas presupuestarias. Zapico recordó que en los presupuestos regionales hay una partida de 150.000 euros para la redacción del plan especial, una cantidad que se repetirá en las cuentas del año que viene pero que en 2028 bajará hasta los 100.000 euros. «Para nosotros El Cristo es un espacio de muchísima relevancia estratégica para la ciudad de Oviedo y para el centro de Asturias. Las cosas se han hecho mal durante los últimos años y conviene pedir perdón a los vecinos afectados; ya lo he hecho anteriormente y lo reitero hoy». Unas disculpas que no acaban de convencer al diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons. «Me parece una vergüenza y una tomadura de pelo los plazos que está dando después de tantos años. No hay que pedir disculpas: hay que marchar para casa. Una cosa es buscar una solución y otra hacer eternos los problemas y en esto último ustedes son especialistas".

También echó en cara el Ejecutivo que en abril de 2024 fue constituida la comisión para la reordenación de los terrenos del antiguo HUCA y en todo este tiempo tan solo se han celebrado tres reuniones. "Esta comisión la inventó Gimena Llamedo para contestar a una denuncia nuestra de cómo estaba esta situación y ustedes con Oviedo. Como gobierno son ustedes un ejemplo de la incompetencia elevada a la máxima potencia; son una desgracia para la capital asturiana". En este sentido, Zapico recordó su buena relación con el Alcalde, Alfredo Canteli. Durante el pasado año llegaron al acuerdo para que el Ayuntamiento ceda tres parcelas de Las Campas para la construcción de vivienda a precio asequible, la rehabilitación de La Malatería y la rehabilitación de las viviendas de Guillén Lafuerza y Ventanielles. "Voy a hablar inmediatamente con el Regidor", subrayó para a renglón seguido defender que el Principado en esta legislatura ha realizado "movimientos importantes para desbloquear una situación que lleva años bloqueada; aunque sin olvidarnos nunca de la Tesorería General de la Seguridad Social que tiene mucho que decir".

Fue el año pasado cuando parecía que la operación del viejo HUCA se iba a desatascar tras una década de espera, pero nada más lejos de la realidad. El Principado inició en marzo el derribo de los edificios de su propiedad y las obras se detuvieron cuando solo se había ejecutado el 10% del contrato: 420.000 euros de los 4,3 millones del coste total. Desde entonces, la nada. No se ha movido ni una piedra entre el Hospital General y las naves anexas que servían de almacén y taller. El Principado encargó tres informes y ya están los resultados encima de la mesa del consejero. El edificio conocido como los hongos, la singular construcción que en su día acogió Policlínicas, será finalmente demolido por el consejo de los técnicos. Los actos vandálicos que sufre desde hace años han agravado su estado y no se podrán conservar como se pretendía en un primer momento.