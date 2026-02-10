El Principado es partidario de que los niños de la casa de los horrores de Oviedo sean acogidos por una familia: "Los abuelos ya no están en Asturias"

Los abuelos maternos de los tres hermanos de entre ocho y diez años, que durante casi cuatro años fueron retenidos por sus padres en un chalé de Fitoria conocida como 'la casa de los horrores', han abandonado Asturias. Así lo explicó este martes la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, durante una visita que realizó al nuevo pabellón de Aspace en Latores. En un principio, el objetivo del Ejecutivo regional era que estos estadounidenses asumieran la custodia de los pequeños después de que la jueza que instruye el caso retirase tanto la patria potestad como la custodia a los padres. Esta pasó en abril del año pasado a manos del Principado.

Los padres de la madre viajaron a las pocas semanas a Oviedo para estar con los niños. A menudo, los visitaban en el centro de menores en el que permanecen desde hace casi un año, pero con su marcha se abre un nuevo escenario. Descartada por el momento la opción de adoptarlos, la consejería de Derechos Sociales abre la puerta a que los pequeños -los gemelos de ocho años y su hermano de diez- sean acogidos por una familia asturiana. "Cualquier menor del sistema de protección puede ser acogido siempre que haya una familia que pueda reunir todas las condiciones".

Los tres niños siguen requiriendo de continua atención. Las secuelas de lo que han sufrido durante estos casi cuatro años han aparecido."Tanto el personal educador como los psicólogos están trabajando de una manera muy intensiva con ellos porque realmente lo necesitan". Mientras tanto, los padres permanecen en prisión provisional Él es un alemán que tenía en el momento de la detención 53 años y la madre, una estadounidense de 48 que también tiene la nacionalidad alemana a raíz de su matrimonio.

La familia optó por trasladarse a vivir a Fitoria a finales de 2021 tras alquilar la casa a través de una inmobiliaria. En este tiempo, los padres no escolarizaron a sus hijos y los pequeños no había ni siquiera pisado el jardín de la casa. "Estaban ajenos a todo contacto con la realidad. Uno de ellos tocaba sorprendido la hierba con las manos En cuanto los sacamos, los tres se pusieron a respirar profundamente como si nunca hubiesen estado al aire libre", aseguró uno de los investigadores que participó en la operación tras alertar una vecina de la situación. Estaba casi segura de que en la vivienda había menores porque, a veces, escuchaba voces y los había divisado por las ventanas, pero que nunca los había visto en el exterior.

Fue entonces cuando la Policía Local inició un dispositivo de vigilancia frente al chalé. Detectaron que no había movimiento y las persianas siempre permanecían bajas. En la vivienda tan solo estaba censado el padre y solo salía a la puerta para recoger los pedidos de comida de los supermercados. Las grandes cajas hicieron sospechar a los agentes. Los funcionarios informaron de las pesquisas a la Fiscalía de Menores y se decretó una orden para identificar a los menores, para comprobar con qué personas convivían y para saber si estaban escolarizados o recibían formación en casa. Sus sospechas se confirmaron.

La letrada del Menor califica la situación de la vivienda de Fitoria como "deplorable" con "focos de basura en el baño, en la cocina, en la escalera y debajo de las camas". También recuerda que los gemelos dormían aún en cunas de bebés y que el mayor lo hacía en una cama muy pequeña "para su complexión física y su edad". Por todo, esto, la representante de la administración considera que el matrimonio privó a sus hijos, "de una forma que presuntamente parece consciente y deliberada", de "una educación normalizada así como de la asistencia sanitaria y del desarrollo social, esenciales para su formación, causándoles, presuntamente, un maltrato psicológico continuado" e "impidiéndoles la socialización". En los escritos, además, queda claro que el informe mental al que fueron sometidos los padres de los pequeños determinan que "no presentan patología mental alguna".