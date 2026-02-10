El PSOE pregunta por la la transformación del antiguo Palacio de los Niños en la Casa de las Artes de Oviedo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo pidió este martes explicaciones al equipo de gobierno sobre el proyecto de transformación del antiguo Palacio de los Niños en la futura Casa de las Artes. La formación socialista recordó que este proyecto está incluido en el Plan Estratégico de Cultura 2035 y el edil Javier Ballina registró una batería de preguntas ante la comisión de Urbanismo e Infraestructuras para conocer el grado real de desarrollo.

"Es necesario que los grandes proyectos culturales de la ciudad se desarrollen con planificación, participación y transparencia, evitando anuncios sin contenido y garantizando que respondan a las necesidades reales del tejido cultural ovetense", señaló Ballina. "Hemos apoyado el plan estratégico porque creemos de verdad en la cultura como elemento transformador, pero estaremos vigilantes para que no se pierdan oportunidades", añadió.

El PSOE también preguntó si se ha contado con la opinión de las principales formaciones musicales de la ciudad que figuran como beneficiarias directas, entre ellas Oviedo Filarmonía, la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, la Banda Municipal o los talleres de música Pablo Bastarrica. Asimismo, los socialistas plantean la posibilidad de realizar una consulta ciudadana para recabar aportaciones de las futuras personas usuarias, más allá de una mera reorganización logística del espacio.

Noticias relacionadas

La iniciativa también reclama detalles sobre el calendario de ejecución de la transformación del edificio, la fecha estimada de finalización de las obras y las actividades que se prevé desarrollar durante el presente ejercicio presupuestario, con indicación de su coste y de las partidas a las que se imputarían. Además, los socialistas quieren conocer si el equipo de gobierno contempla dar algún uso provisional al antiguo Palacio de los Niños mientras se completa su transformación definitiva.