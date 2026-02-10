Otro robo en Oviedo: un asaltante revienta la cristalera de un local en Pumarín y se lleva toda la recaudación
Los hechos ya están denunciados ante la Policía Nacional y las autoridades ya han iniciado las investigaciones para dar con el atracador
Segundo robo en menos de tres días en Oviedo. Después de que el pasado domingo un ladrón se llevase dinero y varios dispositivos electrónicos de un bar en Postigo Bajo, durante la madrugada del martes, otro asaltante reventó la cristalera de un conocido restaurante de comida marroquí de Pumarín y se llevó la recaudación que había en la caja registradora. Los hechos ya están denunciados ante la Policía Nacional y las autoridades ya han iniciado las investigaciones para dar con el atracador.
El autor del robo forzó el acceso al establecimiento tras romper el cristal de la puerta principal del local, ubicado en la calle Aureliano San Román. Una vez en el interior, el individuo se dirigió directamente a la zona de caja, de donde sustrajo la recaudación que se encontraba en la caja registradora en ese momento. Durante el asalto, no solo se produjo el hurto del dinero en efectivo, sino que también se registraron importantes daños materiales. El ladrón causó destrozos en varios dispositivos tecnológicos empleados habitualmente por el personal para gestionar los cobros a los clientes y el control de las mesas, lo que ha generado un perjuicio añadido al establecimiento.
Pese a los destrozos ocasionados en la puerta de acceso, el establecimiento mantuvo su actividad con normalidad durante la jornada de este martes, atendiendo a sus clientes mientras se iniciaban las gestiones para reparar los daños. El suceso ya ha sido puesto en conocimiento de la Policía Nacional y los hechos han sido formalmente denunciados, por lo que se ha abierto la correspondiente investigación para esclarecer lo ocurrido. Desde el local confían en poder resolver las pérdidas materiales a través del seguro y esperan continuar con su actividad habitual sin que este incidente altere el funcionamiento del negocio.
