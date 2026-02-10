Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante

El pasado domingo, un asaltante forzó la cerradura de un restaurante situado en la calle Juan Escalante de Mendoza, a plena luz del día, y se llevó un botín de considerable valor. El ladrón sustrajo todo el dinero de la caja registradora, el ordenador que el establecimiento utilizaba para gestionar las comandas, así como una tablet y el teléfono móvil de la empresa. La Policía Nacional sospecha que podría tratarse de la misma persona que ha perpetrado otros robos en establecimientos de Oviedo en las últimas semanas, debido a la similitud en el “modus operandi”.

El robo se produjo entre las 16.00 y las 18.00 horas, coincidiendo con el descanso del personal entre el turno de comidas y el de cenas, un tramo horario en el que el local permanece cerrado al público. Al regresar al establecimiento para ponerlo de nuevo en marcha de cara al último servicio de la semana, los propietarios se encontraron con la cerradura forzada y el interior revuelto. Ante la imposibilidad de operar con normalidad, ya que los asaltantes se habían llevado todos los dispositivos tecnológicos que utilizan a diario para trabajar, se vieron obligados a cerrar el negocio.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el establecimiento para tratar de recabar pruebas que permitieran identificar al autor del robo, aunque no lograron encontrar huellas ni otros indicios relevantes. Los investigadores sospechan que podría tratarse del mismo ladrón que ha intentado asaltar varios negocios de la zona en las últimas semanas, ya que actúa con un patrón muy definido: utiliza guantes para no dejar marcas y emplea siempre el mismo método para forzar las cerraduras. Ese mismo día, además, se produjo un intento de robo en otro local situado en la plaza de San Miguel, y el comportamiento del asaltante, captado por las cámaras de seguridad, refuerza la hipótesis policial de que se trate del mismo individuo.

Los propietarios del establecimiento reconocen sentirse profundamente decepcionados por lo ocurrido, ya que la puesta en marcha del negocio les supuso un importante esfuerzo personal y económico, y este robo representa un duro traspié en un momento clave. Habitualmente, el restaurante permanece cerrado los lunes y martes, un paréntesis que están aprovechando para intentar reponerse del golpe y poder reabrir mañana con total normalidad. Tras presentar la correspondiente denuncia ante las autoridades, confían ahora en que el seguro se haga cargo de los daños y del material sustraído.