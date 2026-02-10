Vox exige medidas para recuperar la seguridad en Oviedo: "Los vecinos de San Lázaro viven con miedo a salir por las noches y sienten que el PP les ha dado la espalda"

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo expresó este martes su apoyo a los vecinos del barrio de San Lázaro ante la situación de inseguridad que, según denuncian, se prolonga desde hace meses. Como publicó LA NUEVA ESPAÑA, la vecindad de esta zona de la ciudad manifiesta su preocupación por el aumento de ocupaciones, robos, peleas y otros episodios que están deteriorando la convivencia. "No podemos permitir que un barrio entero se convierta en una zona sin ley, mientras el gobierno municipal mira hacia otro lado", aseguró la portavoz Sonsoles Peralta.

La formación conservadora asegura que "los vecinos de San Lázaro viven con miedo a salir por las noches y sienten que el PP les ha dado la espalda". Peralta denunció que la falta de plazas en el centro de personas sin hogar "Cano Mata Vigil" no puede servir de excusa para "tolerar situaciones que ponen en riesgo la seguridad vecinal". En la próxima comisión de Seguridad Ciudadana, el grupo pedirá que se refuerce de forma "inmediata" la presencia policial, especialmente de patrullas a pie, y que se ponga en marcha un "plan de choque" contra la delincuencia en los barrios más afectados.

"El Ayuntamiento debe priorizar la seguridad de los ovetenses por encima de cualquier otra consideración ideológica. San Lázaro necesita soluciones reales, no promesas vacías. No pueden seguir viviendo entre peleas, robos y ocupaciones", concluyó Peralta, reiterando el compromiso de Vox con los vecinos que sufren inseguridad en los barrios de la ciudad.