El cumpleaños más solidario de José Luis Capitán: todos los beneficios serán para la asociación ELA Principado

La historia de José Luis Capitan, más conocido como 'Capi', se resume en la palabra superación. Este profesor impartió clases en tres escuelas de Madrid. Después, se trasladó a vivir a Oviedo y pasó dos cursos como profesor en el colegio Carmen Ruiz-Tilve de La Corredoria. Una etapa en la que él sentía que algo no iba bien en su cuerpo. Recurrió a los profesionales de la salud y tardaron en ponerle nombre a lo que les pasaba: Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Tres letras que le cambiaron la vida. Cuenta que las únicas opciones que le quedaban en su vida eran jubilarse o hundirse. Esta úlitma palabra no entraba en sus planes y dio otra lección a sus alumnos convirtiéndose en deportista.

Ejemplo seguirá dando en la celebración de su cincuenta cumpleaños con una comida que tendrá lugar el 21 de febrero en el Llagar de Colloto. El evento comenzará a las 13.30 horas con una charla de Capi y a las tres de la tarde tendrá lugar una espicha. El precio del evento será de 35 euros por persona, siendo el 100% de los beneficios obtenidos para la asociación ELA Principado.

Noticias relacionadas

El aforo del evento es 400 personas y existirá un menú para adultos y otro infantil. Las inscripciones se podrán hacer a través de la web https://www.321go.es/Carrera/Detail/514-elcumplemssolidariodecapilos50