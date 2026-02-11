El cumpleaños más solidario de José Luis Capitán: todos los beneficios serán para la asociación ELA Principado
El evento solidario, que tendrá lugar el 21 de febrero en el Llagar de Colloto, tendrá un máximo de 400 personas.
La historia de José Luis Capitan, más conocido como 'Capi', se resume en la palabra superación. Este profesor impartió clases en tres escuelas de Madrid. Después, se trasladó a vivir a Oviedo y pasó dos cursos como profesor en el colegio Carmen Ruiz-Tilve de La Corredoria. Una etapa en la que él sentía que algo no iba bien en su cuerpo. Recurrió a los profesionales de la salud y tardaron en ponerle nombre a lo que les pasaba: Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Tres letras que le cambiaron la vida. Cuenta que las únicas opciones que le quedaban en su vida eran jubilarse o hundirse. Esta úlitma palabra no entraba en sus planes y dio otra lección a sus alumnos convirtiéndose en deportista.
Ejemplo seguirá dando en la celebración de su cincuenta cumpleaños con una comida que tendrá lugar el 21 de febrero en el Llagar de Colloto. El evento comenzará a las 13.30 horas con una charla de Capi y a las tres de la tarde tendrá lugar una espicha. El precio del evento será de 35 euros por persona, siendo el 100% de los beneficios obtenidos para la asociación ELA Principado.
El aforo del evento es 400 personas y existirá un menú para adultos y otro infantil. Las inscripciones se podrán hacer a través de la web https://www.321go.es/Carrera/Detail/514-elcumplemssolidariodecapilos50
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
- Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
- Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
- El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
- Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante