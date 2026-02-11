Los efectos del fuerte vendaval en Oviedo: cerrada la entrada a la estación de tren, placas volando y cristales rotos

Las fuertes rachas de viento ocasionan los primeros problemas en Oviedo. Pasadas las cinco y media de la tarde, volaron varias de las placas de la cúpula de la Losa. De inmediato, se desplazaron hasta el lugar de los hechos los efectivos del servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) junto a agentes de la Policía Local que acordonaron la zona para evitar el paso de los peatones. También se ha cerrado la salida de la estación de tren a la plaza de los Ferroviarios para evitar que los pasajeros pasen por debajo de la estructura. Las restricciones se extenderá hasta que la zona reúna todas las condiciones de seguridad.

Los bomberos intervienen en la cúpula de la Losa. / Miki López / LNE

Esta no ha sido la única intervención que han tenido la tarde de este miércoles el personal municipal. Los operarios del servicio de limpieza recogieron en la avenida de Galicia los cristales caídos de una ventana que previsiblemente se encontraba abierta y rompió por culpa del viento. También los hosteleros de la zona han asegurado sus terrazas para evitar problemas y el Campo de San Francisco permanece cerrado ante el riesgo de la caída de árboles.

Por su parte, el área de Seguridad Ciudadana reunió este miércoles al comité asesor integrado en el Plan de emergencia municipal de Oviedo para abordar las labores de coordinación y seguimiento de actual situación meteorológica en Oviedo ante los avisos por parte del 112 de las fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, pide a los ciudadanos hacer caso a las señalizaciones instaladas por las autoridades para evitar problemas de seguridad.