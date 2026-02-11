Los efectos del fuerte vendaval en Oviedo: cerrada la entrada a la estación de tren, placas volando y cristales rotos
El Ayuntamiento recuerda a los ciudadanos que hacen caso a las señales para garantizar la seguridad
Las fuertes rachas de viento ocasionan los primeros problemas en Oviedo. Pasadas las cinco y media de la tarde, volaron varias de las placas de la cúpula de la Losa. De inmediato, se desplazaron hasta el lugar de los hechos los efectivos del servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) junto a agentes de la Policía Local que acordonaron la zona para evitar el paso de los peatones. También se ha cerrado la salida de la estación de tren a la plaza de los Ferroviarios para evitar que los pasajeros pasen por debajo de la estructura. Las restricciones se extenderá hasta que la zona reúna todas las condiciones de seguridad.
Esta no ha sido la única intervención que han tenido la tarde de este miércoles el personal municipal. Los operarios del servicio de limpieza recogieron en la avenida de Galicia los cristales caídos de una ventana que previsiblemente se encontraba abierta y rompió por culpa del viento. También los hosteleros de la zona han asegurado sus terrazas para evitar problemas y el Campo de San Francisco permanece cerrado ante el riesgo de la caída de árboles.
Por su parte, el área de Seguridad Ciudadana reunió este miércoles al comité asesor integrado en el Plan de emergencia municipal de Oviedo para abordar las labores de coordinación y seguimiento de actual situación meteorológica en Oviedo ante los avisos por parte del 112 de las fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, pide a los ciudadanos hacer caso a las señalizaciones instaladas por las autoridades para evitar problemas de seguridad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
- Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
- Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
- El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
- Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante