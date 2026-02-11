Una experta en informática impulsa en Oviedo las vocaciones científicas femeninas: "Perseguid vuestros sueños"

«Nadie empieza siendo bueno en su profesión; se empieza siendo constante». Con reflexiones como esta, basadas en su propia experiencia, Andrea García se dirigió este miércoles a los alumnos de cuarto y quinto de la ESO del colegio Dulce Nombre de Jesús, conocido popularmente como las Dominicas de Oviedo. La administradora de infraestructuras de Seresco, de 34 años y con una trayectoria consolidada en el ámbito de la informática y la programación, acudió al centro para transmitir que, con esfuerzo, no hay metas inalcanzables y para animarlos a perseguir sus sueños sin permitir que nadie les ponga límites.

La masterclass impartida por Andrea García fue la primera de las que se van a ofrecer dentro del programa Massteam, una iniciativa de orientación y promoción del talento femenino hacia los estudios vinculados a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. El proyecto parte de una realidad constatada: aunque las competencias científico-tecnológicas estarán en la base de muchos de los empleos del futuro, la presencia femenina en estos ámbitos continúa siendo inferior a la masculina. El programa –patrocinado por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación(CTIC)– está enfocado tanto a las niñas como a los niños, pero hace especial hincapié en esta realidad.

A través de este programa, que se desarrollará en centros educativos de toda Asturias, se busca fomentar las vocaciones científico-tecnológicas en el alumnado preuniversitario, con especial atención a las alumnas desde primero de la ESO, y acercarles referentes reales del sector que les permitan conocer de primera mano las oportunidades profesionales que ofrecen estas disciplinas. «He venido a contaros mi historia y a deciros que la vida se parece a un videojuego, que empiezas con pocas habilidades y aprendes jugando. Es necesario probar, observar y saber lo que te gusta para labrar un futuro laboral», explicó García ante un auditorio atento, que la escuchaba como a un espejo en el que mirarse. En un tono cercano, Andrea García relató que de niña ya le gustaba «trastear» con ordenadores y que sus padres la reñían porque jugaba mucho al PC con sus amigos. «Que algo sea divertido no significa que no sirva», subrayó, reivindicando el valor de aquello que despierta vocación.

Turno de preguntas

Tras la charla, varios estudiantes le hicieron preguntas a la ponente sobre los estudios que cursó y por las salidas laborales del sector tecnológico. Entre ellos estaba Sofía Cossío, de 14 años, que quiere estudiar alguna ingeniería relacionada con las ciencias. «Me parece muy importante esta masterclass porque nos ayuda a enfocar nuestro futuro», señaló. A su juicio, el hecho de que la sesión la impartiese una mujer es especialmente relevante: «Hay profesiones copadas por hombres y está muy bien ver que nosotras también podemos estar ahí».