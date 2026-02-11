"Esto es la fuerza de Tino Casal"

Ni el viento se quiso perder el baile relámpago que el grupo «Claqué Asturias», venido de Gijón, regaló ante la estatua de Tino Casal en la noche de su 76 cumpleaños, en pleno centro de Oviedo. De espectadores, algunos fans del autor y viandantes y curiosos, atrapados por los ritmos de temas célebres del genial artista de Tudela Veguín.

Apenas pasaban cinco minutos de las ocho de la tarde, cuando el flashmob en homenaje a Casal arrancó a la vera de la estatua que le recuerda en la calle Palacio Valdés. El grupo de baile que lidera Robert Taboada ya había hecho su particular tributo al cantante, fallecido en accidente de tráfico en Madrid, en septiembre de 1991, hace justo un año, con motivo del 75º aniversario de su nacimiento. Pero esta vez la formación gijonesa quería añadir algo nuevo, «como era Tino». Así que las decenas de bailarines se marcaron un desfile «de pasarela» mientras sonaba «Santa Inquisición», una de los temas de Casal, con «modelones» de los que tanto gustaban al artista ovetense. El grupo tomó lo ancho de la calle con un desparpajo propio de los ochenta. Algunos de los setentones a los que el improvisado baile pilló en las inmediaciones no podía evitar una sonrisa y, por momentos, hasta parecían tentados a bailar cuando el equipo de sonido de «Claqué Asturias» reproducía «Embrujada», obra maestra y musa de la Movida madrileña. Y para acabar cantaron «Eloise». Este año «le dimos una vuelta de tuerca, tres números en vez de solo uno», destacó Taboada.

Noticias relacionadas

Robert Taboada, al final del baila con su grupo ante la estatua de Tino Casal. / Miki López

«Esto es impresionante, muy emocionante», confesaba Víctor Casal, primo carnal del cantante, pintor, diseñador y productor, que a sus 89 años quiso poner el toque familiar y sentimental al homenaje. «Estoy muy agradecido a este grupo, que ha venido de Gijón. También estaba entre los espectadores Ramón Palicio, el exconcejal ovetense y maestro que en el último año y medio se ha volcado en «Redescubriendo a Casal» el podcast sobre su amigo de infancia, aprovechando que ya está jubilado. «Esto es la fuerza de Casal. ¿A qué artista, fallecido hace casi 35 años se le recuerda de manera espontánea, sin ningún apoyo de las instituciones? Tino Casal es el único que provoca esta reacción sincera de la gente», valoró Palicio.