Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
Las primeras investigaciones indican que el hombre perdió el control del vehículo y acabó chocando contra una farola y una terraza
Una mujer resultó este miércoles herida en un accidente ocurrido pasadas las diez de la noche a la altura del número 38 de la Bermúdez de Castro, de Teatinos. Las primeras investigaciones apuntan a que en el automóvil viajaba una joven pareja y, en un momento dado, este perdió el control del vehículo y acabó chocando contra una farola y la terraza de un establecimiento de la zona causándole importantes daños. Tal fue el golpe que sufrieron que saltó el airbag del turismo de la marca Peugeot y de color negro.
Ambos pudieron salir por su propio pie del coche. Sin embargo, la mujer tuvo que ser atendida por los sanitarios por las diferentes heridas que presentaba y por su estado de nerviosismo. En un primer momento, fue explorada en el lugar de los hechos antes de ser trasladada al servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) donde fue sometida a más pruebas para conocer el alcance de las heridas.
El acciente obligó a cortar la calle durante la intervención de los servicios de emergencia. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron también los agentes de la Policía Local que controlaron el tráfico de la zona para evitar nuevos incidentes y tomaron declaración a los testigos para saber cómo ocurrieron los hechos.
