La inacción del Principado en el colegio de Latores obliga al Ayuntamiento de Oviedo a tomar cartas sobre el asunto: arreglará los problemas que son competencia del Ejecutivo regional

La inacción del Principado en el colegio de Educación Especial de Latores ha llevado al Ayuntamiento a tomar cartas sobre el asunto. El Alcalde, Alfredo Canteli, acompañado de su segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, y la concejala de Educación, Lourdes García, se comprometieron ayer a pagar el sueldo del monitor de piscina que sufraga la AMPA y a reparar las humedades, los balancines y las canastas que presentan importantes problemas. De esta forma, el servicio de mantenimiento de los edificios municipales solucionará las demandas que tanto el profesorado como las familias llevan años solicitando. «Este magnífico centro fue construido hace cincuenta años y ahora se encuentra bastante abandonado por parte del gobierno de Adrián Barbón. El Consistorio está haciendo todo lo que puede, pero hace falta una obra integral de mejora de este espacio», informó el primer edil durante la visita que hicieron a las instalaciones y después fue sometido a una entrevista realizada por los alumnos Covadonga Fernández, Luis Miguel Muñoz y Andrea Paulo dos Santos.

La consejería de Educación tiene la vista puesta en la construcción del nuevo colegio de Montecerrao. La previsión que maneja el Principado es que la inauguración será el año que viene con un nuevo edificio con capacidad para 215 personas. Sin embargo, las familias llevan meses alertando de que las nuevas instalaciones se quedarán pequeñas porque el centro de Latores tiene desde la semana pasada 201 alumnos superando el tope impuesto por el Principado de 200 usuarios cuando las instalaciones tienen capacidad para ochenta.

Además, los problemas se repiten en cada esquina. Por ejemplo, una de las puertas fue quitada para que pudiesen entrar las personas con movilidad reducida con los diferentes aparatos para ayudarles a caminar. También están rotos los toldos y es necesario pintar las instalaciones. Algo que el Principado se ha comprometido a hacer en las próximas semanas aunque el Ayuntamiento estará vigilante por si no se cumplen las promesas realizadas.

Otro de los problemas es en el salón de actos. El cristal de una de las ventanas se rompió hace unos días y la dirección del centro ha tomado la decisión de retirar todos y colocar unos tablones para proteger la ventana. A esta situación se suma que las obras de construcción del nuevo centro no van al ritmo deseado. Es por ello que Canteli se comprometió «a presionar mucho para que sea una realidad en el menor tiempo posible». «Teníamos que hacer todos una manifestación en la parcela; los autobuses para llevaros a todos los ponemos nosotros».

El resto de preguntas

Otras preguntas que le hicieron los alumnos es «cuánto se gana siendo Alcalde». Canteli respondió que es el regidor de provincia que «menos cobra» porque lo primero que hizo «fue renunciar al sueldo». «Cobro dietas», dijo antes de destacar que está rodeado de trece manos derechas que le ayudan para que esta Oviedo sea una ciudad con datos sumamente positivos. «Lo que más me gusta de mi puesto es estar en la calle», concluyó antes de recibir de manos de Daniel Zambrano un regalo por su visita.