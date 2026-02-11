La indagación pictórica de Paloma Gámez llega a la galería Caicoya
La jienense presenta la exposición "Estructuras de lo latente", en la que juega con telas, bastidores, márgenes y otros elementos de los cuadros
La galería Caicoya, en Oviedo, inaugura hoy, a las 19.30 horas, la exposición "Estructuras de lo latente", en la que Paloma Gámez (Bailén, Jaén; 1964) cuestiona el "dispositivo pictórico", juega con los bastidores, las telas, la imprimación, cuñas de madera y los márgenes, y articula "la pintura, la forma y el espacio negativo" como "estados variables" del proceso creativo.
La artista reside en Madrid y compagina su actividad artística con la docencia, como profesora asociada en el departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense.
Con obra en la colección del Banco de Espana, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y en la Fundación Miguel Hernández, entre otras instituciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
- Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
- Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
- El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
- Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante