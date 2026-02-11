La indagación pictórica de Paloma Gámez llega a la galería Caicoya

La galería Caicoya, en Oviedo, inaugura hoy, a las 19.30 horas, la exposición "Estructuras de lo latente", en la que Paloma Gámez (Bailén, Jaén; 1964) cuestiona el "dispositivo pictórico", juega con los bastidores, las telas, la imprimación, cuñas de madera y los márgenes, y articula "la pintura, la forma y el espacio negativo" como "estados variables" del proceso creativo.

La artista reside en Madrid y compagina su actividad artística con la docencia, como profesora asociada en el departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense.

Con obra en la colección del Banco de Espana, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y en la Fundación Miguel Hernández, entre otras instituciones.