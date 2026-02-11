IU reclama un Plan Estratégico de Bibliotecas para Oviedo
"La Capitalidad Cultural debe ser una oportunidad para democratizar el acceso a la cultura", señala Gaspar Llamazares
El Grupo Municipal IU-Convocatoria por Oviedo reclamó este miércoles a la concejalía de Educación, dirigida por Lourdes García, que desarrolle el Plan Estratégico de Bibliotecas aprovechando la oportunidad que brinda la candidatura de la ciudad a Capital Cultural. La formación encabezada por Gaspar Llamazares entiende que con esta iniciativa "mejora el acceso a la cultura" y "garantiza que todas las personas puedan tener la oportunidad de disfrutar de la lectura de manera equitativa".
"La Capitalidad Cultural debe ser una oportunidad para democratizar el acceso a la cultura. Las bibliotecas tienen que ser espacios de encuentro y conocimiento accesibles para todos, sin importar su ubicación en la ciudad", señaló Llamazares.
Izquierda Unida pretende que el nuevo plan municipal resuelva, de forma definitiva, la situación de las bibliotecas compartidas con el Principado, como las de Olloniego y Colloto, que arrastran problemas derivados de su gestión conjunta con la Consejería, y exigió medidas que garanticen su apertura inmediata y un funcionamiento adecuado para asegurar a los vecinos un servicio "eficiente y sin limitaciones". Además, la formación plantea la instalación de cajetines de préstamo de libros en las zonas rurales, con el fin de mejorar la cobertura en las áreas más alejadas del centro urbano.
