El juicio de la "casa de los horrores" se celebra en un mes en la sección segunda de la Audiencia Provincial

El juicio por la "casa de lo horrores" se celebrará en poco menos de un mes en la sección segunda de la Audiencia Provincial. Se han reservado varias sesiones en la semana del 9 al 13 de marzo, para escuchar a los padres de los menores, los policías que descubrieron lo que estaba ocurriendo y otros testigos y peritos.

El matrimonio acusado, un alemán de 53 años y una mujer de origen estadounidense de 48, está acusados de detención ilegal y violencia psíquica habitual hacia los pequeños, dos gemelos de 8 años y otro de 10. Por estos delitos, la Fiscalía pide 25 años de cárcel a cada uno de ellos. Fiscalía pide además que el matrimonio no pueda comunicarse con sus hijos durante un periodo de once años y diez meses y solicita que los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a cada uno de los menores con 15.000 euros por los daños morales sufridos.

Los menores estuvieron encerrados en la casa de Fitoria desde que llegaron a Asturias en 2021, sin acudir al centro de salud y ni en los centros escolares. Los pequeños fueron encontrados el 28 de abril de 2025 por agentes de la Policía Local de Oviedo, que acudieron a la vivienda tras la denuncia de una vecina que sospechó de la extraña situación de la vivienda, puesto que sabía que había menores en la casa, a los que había visto a través de una ventana, pero no los veía salir al exterior.

En la casa únicamente figuraba empadronado el acusado, "no constando ni la acusada ni los menores de edad en ningún registro público, incluidos escolar o la Seguridad Social".

Los padres "privaron de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales" a los niños, y "encerraron a los menores en el interior de la vivienda y los aislaron de forma absoluta del mundo, negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación".

Los niños no conocían ni a familiares ni a ninguna otra persona que no fueran sus padres. "No salieron para nada al exterior, ni siquiera al jardín con el que contaba la vivienda, durante casi cuatro años por el infundado temor que tenían los acusados, y que habían inculcado a sus hijos, a que se contagiasen de algo", recoge el escrito.

El matrimonio nunca escolarizó a los menores en España. Los niños aprendían por sí mismos o con la asistencia puntual de sus padres, de forma que los menores, cuando fueron encontrados, "no sabían leer ni escribir".

La vivienda se encontraba "en malas condiciones de habitabilidad, con un déficit importante de limpieza, con cantidades ingentes de basura y suciedad acumulada en diversas estancias". Además, el mobiliario era inadecuado para cubrir las necesidades de los menores: "los gemelos dormían en cunas, a las que habían roto los barrotes para entrar y salir libremente". Su hermano lo hacía en una cama de reducidas dimensiones para su edad.

Los menores caminaban "encorvados, con las piernas arqueadas, presentaban dificultades para subir y bajar escaleras". Además, "tenían la piel irritada y onicomicosis", una infección por hongos, "la tiña de las uñas".