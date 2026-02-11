Mario Arias quiere convertir el PP de Oviedo en una «escuela de líderes»
El único candidato a la presidencia del partido inicia la campaña de cara al congreso local
El único candidato a la presidencia del Partido Popular de Oviedo, Mario Arias, inició en la tarde de ayer su campaña al congreso local con un encuentro con cerca de un centenar de afiliados. Entre sus prioridades estratégicas, el primer teniente de alcalde destacó el impulso a Nuevas Generaciones otorgándoles mayor protagonismo y responsabilidad para fortalecer el liderazgo del partido entre los jóvenes ovetenses y defendió la formación como pilar fundamental de su proyecto: «Queremos convertir el PP en una verdadera escuela de líderes con afiliados y cargos públicos bien preparados, con valores, conocimiento y vocación de servicio público».
De igual forma, animó a los afiliados a participar activamente en el acto del día 21 que tendrá lugar en el Auditorio Príncipe Felipe y a implicarse en un proyecto que definió como «de todos». «Estoy convencido de que si a la buena gestión municipal le sumamos un partido más unido, somos invencibles». A renglón seguido, destacó que esta candidatura nace desde la «integración y el respeto porque solo desde la unidad seremos respetados y podremos marcar el rumbo y construir, junto al Alcalde el proyecto político que Oviedo necesita»
. Entre los asistentes a la cita estuvo el que será su secretario general, Gerardo Antuña, así como la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, y el edil de delegado de Servicios Básicos, Daniel Tarrio.
